¿Carlos Villagrán demandará por la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo'?

El estreno del primer capítulo de Chespirito: Sin querer queriendo, serie sobre la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, ha generado controversia, destacando la esperada reacción de Carlos Villagrán, "Kiko".

Aunque el nombre de Carlos Villagrán fue cambiado en la serie para evitar problemas legales, el proyecto producido por Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, hace referencia a su personaje ‘Quico’.

En el primer episodio, se retrata una relación tensa entre Roberto y “Marcos Barragán” (nombre asignado para representar a ‘Quico’). Incluso, al final del capítulo, se sugiere que “Marcos” tenía la intención de distanciarse de Chespirito.

En un reciente encuentro con la prensa, Carlos Villagrán, conocido como "Kiko," admitió no haber visto el primer episodio de la serie, pero expresó sus buenos deseos, afirmando: “De todo corazón, espero que les vaya muy bien”.

Cuando un reportero mencionó que la serie podría retratarlo como “el villano,” Villagrán respondió con calma, confiando en el criterio del público para distinguir entre la verdad y la ficción.

“Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, manifestó.