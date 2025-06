Joven lagunero pone su talento en bioserie de 'Chespirito'

La bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, ya lanzó su primer capítulo por la plataforma Max con bastante éxito.

En la trama figuran actores como Pablo Cruz, quien da vida al fallecido comediante; Andrea Noli, Miguel Islas, Arturo Barba, Bárbara López, Paola Montes de Oca y Rolando Breme.

Pero además, la Comarca Lagunera cuenta con un digno representante en este proyecto y es el joven José Pablo Montaña el encargado de dar vida al hijo de "Chespirito", Roberto Gómez Fernández.

José Pablo, quien estuvo en La Voz Kids de 2019, habló con El Siglo de Torreón de tal oportunidad que ha llegado a su vida.

"Estoy muy emocionado, es un honor ser parte de un proyecto tan grande y tan especial para las familias, para todos los televidentes, sean mexicanos o de otras partes de Latinoamérica y del mundo. Es un proyecto en el que uno puede ver el cariño de cada miembro de la producción que le tienen a este personaje que ha marcado nuestra historia.

"Desde hace casi dos años soy alumno de Paloma Arredondo en su academia de Talentos en Escena en CDMX, fue por medio de ella que me llegó la convocatoria y me ayudó a prepararme para el casting y por fortuna me escogieron", compartió.

En la charla con "El Defensor de la Comunidad", José Pablo dio a conocer que interpreta al productor en su etapa como adolescente.

"Aprendí en demasía de los hermanos Gómez Fernández (los productores Roberto y Paulina, hijos de 'Chespirito') sobre cómo era su día a día y su relación con sus papás. Fueron increíblemente amables y me recibieron con los brazos abiertos. Me encuentro agradecido de que me hayan prestado sus memorias para mi trabajo en la serie", expresó.

Montaña comentó que él aparece en varios capítulos de la serie que cuenta la vida de "Chespirito", los cuales la plataforma irá lanzando uno nuevo cada jueves.

"La serie nos lleva todo el tiempo a distintos momentos de la historia, así que puedo salir en cualquier momento, todo depende del trabajo final de edición. Estén pendientes", mencionó entusiasmado.

Para Montaña, ser parte de un equipo tan grande y acertado como el que llevó a cabo la serie, ha sido, sin duda, un privilegio.

"Me divertí mucho con todos los involucrados. Se nota el cariño que todos le tienen al proyecto y compartimos la emoción de que a todos les guste esta serie. El esfuerzo y dedicación de cada miembro de la producción fueron inspiradores. Agradezco la oportunidad de compartir con ellos.

"Cuando iba en la primaria después de comer, prendía la 'tele' y me pasaba el rato viendo los programas de Chespirito, todos los días. No solo es un privilegio salir en un proyecto, es un regalo caído del cielo. Un honor".

El joven lagunero conoce bien el legado de Roberto Gómez Bolaños, a quien calificó como un genio de la televisión mexicana, cuyos programas y personajes han sido clave en la vida de cientos de personas.

"Sus frases han pasado a ser parte de nuestro lenguaje. Es un gran trabajo el que ha hecho Grupo Chespirito (creador de la bioserie) para mantener el legado de quien nos regaló tantas risas y esto me quedó más claro ahora que tuve el privilegio de visitar sus instalaciones donde conservan tantos recuerdos".

De entre tantos personajes tanto de él como creados para otros actores, Montaña confesó cuál es su favorito.

"Hay muchas respuestas correctas, pero voy a escoger a 'Don Ramón'. El trabajo de Ramón Valdés simplemente es espectacular. Con tan solo ver el trabajo que nos dejó ya te genera risa y no solo con 'Don Ramón', con muchos otros papeles como el de 'Súper Sam'".

Por otro lado, Montaña informó que, además de Chespirito: Sin querer queriendo, tiene otros proyectos.

"Actualmente formo parte del grupo musical Krush, estamos preparando nuestro nuevo sencillo y el próximo 4 de julio estrenamos el musical Spring Awakening producido por MB Teatro en CDMX", explicó y pidió a su gente que coman muchas gorditas y lonches por él, ya que no hay planes de que regrese pronto a su tierra.