Carlos Vela y el equipo de la Liga MX al que rechazó por retirarse

Carlos Vela reveló que un entrenador del futbol mexicano lo buscó para convencerlo de ingresar a su equipo, no obstante, "El Bombardero" no pospuso su retiro y rechazó al club.

Anteriormente, el nombre de Carlos Vela era uno de los que sonaban fuertes para hacer su llegada a la Liga MX, el delantero mexicano había salido de Los Ángeles FC de la MLS y se encontraba disponible para escuchar negociaciones con respecto a su futuro en el balompié.

No obstante, dicha idea se esfumó rápidamente, pues poco después de que la Liga MX lo tuviera en el radar, "El Bombardero" anunció su retiro profesional de las canchas y terminó su carrera sin haber militado en ningún equipo del futbol mexicano, esto a pesar de que fue contactado por un técnico poco antes de "colgar los botines".

Efraín Juárez revela que buscó a Carlos Vela para ficharlo en Pumas

Dicho técnico fue nada más ni nada menos que Efraín Juárez, el actual timonel de Pumas tuvo una conversación con el nacido en Cancún para convencerlo de venir por primera vez a la Liga MX, específicamente con los felinos, sin embargo, ya era tarde.

"Yo le hablé y le dije: 'te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México'. Me contestó algo muy bonito y al final me dijo 'me voy a retirar', me escribió otra cosa muy bonita y me dijo ‘si se hubieran dado otras circunstancias, me hubiera encantado que me dirigieras".

Efraín Juárez sueña con dirigir en Europa

Luego de concluir señalando que el fichaje de Carlos Vela no se pudo lograr, Efraín Juárez hizo hincapié en que uno de sus mayores sueños es dirigir en el Viejo Continente.

"Claro que es un sueño, pero arriba de ese sueño, me encantaría dirigir en Europa porque no hemos tenido muchos técnicos en Europa. Lo voy a lograr".