Carlos Vela se despide del futbol profesional ¿Cómo fue su carrera?

Carlos Vela ha puesto fin a su carrera como futbolista profesional. Tras seis meses sin actividad y sin equipo, el delantero mexicano decidió cerrar este capítulo, a pesar de los rumores de un posible debut en México. Continuará vinculado a Los Ángeles FC como embajador del club.

A sus 36 años, ‘Carlitos’ será el primer Embajador de LAFC y recibirá un homenaje especial durante la “Noche de Carlos Vela”, programada para el 21 de septiembre en el duelo frente al Real Salt Lake.

Su contrato con LAFC expiró en diciembre de 2023. Luego de varios meses de incertidumbre, Vela regresó brevemente en septiembre de 2024 para disputar sus últimos encuentros. Aunque no participó en la US Open Cup que el equipo conquistó ese año, sí formó parte del plantel campeón. Su despedida en la cancha se dio el 27 de octubre de 2024 en el BMO Stadium ante Vancouver Whitecaps, entrando de cambio al minuto 86.

“Esa conexión que siempre hemos tenido (con la afición) ha sido muy buena y muy bonita. Estoy muy contento de estar aquí. Como siempre he dicho, hasta el último momento en que defienda este equipo daré mi máximo esfuerzo e intentaré ganar todas las veces que me sea posible”, expresó en su momento el ex capitán del club.

Un ídolo para LAFC

Vela fue el primer fichaje en la historia de LAFC en agosto de 2017, procedente de la Real Sociedad. Se convirtió en el rostro del equipo y pieza fundamental desde el inicio.

Debutó oficialmente en marzo de 2018 ante LA Galaxy, en el partido que marcó el nacimiento del “Clásico del Tráfico”.

En sus siete temporadas, ganó dos Supporters’ Shield (2019 y 2022), una MLS Cup (2022) y la U.S. Open Cup (2024). Además, fue subcampeón de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020 y 2023.

Su mejor año individual fue 2019, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso y Bota de Oro de la MLS, al establecer el récord de más goles en una temporada regular con 34 anotaciones.

¿Cómo fue su carrera en Europa?

Formado en las fuerzas básicas del Guadalajara, Vela dio el salto al Arsenal en 2005 sin debutar en la Liga MX. Jugó cedido en clubes como Salamanca, Osasuna y West Bromwich, antes de consolidarse en la Real Sociedad, donde fue elegido el mejor jugador del equipo en las temporadas 2011-12 y 2013-14.

Con la Selección Mexicana, brilló desde joven al ganar el Mundial Sub-17 en 2005, siendo el máximo goleador del torneo. En la mayor, disputó dos Mundiales (2010 y 2018), ganó dos Copas Oro, jugó 72 partidos y marcó 19 goles.

Si bien su relación con el Tri tuvo altibajos por temas extracancha, su talento lo posiciona como uno de los jugadores más destacados en la historia del futbol mexicano.