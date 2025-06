Carlos Miguel Prieto, con grandes expectativas de la nueva temporada de la Sinfónica de Minería en CDMX

Adelantó un día la entrevista porque su agenda se ha complicado. Apenas llegó al hotel y respondió la llamada como un movimiento en “prestissimo”. El maestro Carlos Miguel Prieto (Ciudad de México, 1965), director titular de la Sinfónica de Minería, habla desde Monterrey, donde el próximo 20 de junio se presentará junto a la Orquesta de las Américas.

No obstante, el motivo de esta conversación reside en otras partituras.

Apenas se le menciona Coahuila y el maestro no puede evitar recordar los primeros años de su carrera. Esos días de antaño, cuando visitaba Torreón para dirigir a la Camerata.

A su memoria la asalta el implacable calor, las composiciones de Haydn, la belleza del Teatro Isauro Martínez que quedó atrapada en sus retinas.

“En esas épocas yo estaba muy clavado estudiando sinfonías de Haydn. Fui una semana y me acuerdo, hacía un calor tal que no podía hacer lo que me gusta: salir a dar vueltas caminando. Entonces, me quedé a estudiar sinfonías de Haydn en el hotel. Y me acuerdo que me fue muy productiva esa semana, porque el inmenso calor que hacía me pareció algo impresionante. Pero también mi recuerdo es haber pasado una semana muy agradable. Me gustó el teatro, en fin”.