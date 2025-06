Carin León revela que le va a Santos Laguna y explica por qué se enamoró del equipo | Video

Durante su participación en el programa Tirando Bola (Temporada 8, Episodio 18), el cantante Carin León dejó sorprendidos a los fans y al propio Franco Escamilla al declarar con entusiasmo su afición por el Santos Laguna, equipo de la Liga MX.

“¿Te gusta el futbol?”, le preguntó Escamilla. “Me mama”, respondió Carin sin dudar. Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta a la siguiente pregunta: “¿Y a qué equipo le vas?”. “Al Santos Laguna”, dijo el intérprete de regional mexicano, provocando la reacción inmediata del comediante: “¡Achinga! ¿Por? Digo, Santos es bueno, pero estás muy lejos”, señaló en referencia a que el cantante es originario de Hermosillo, Sonora.

Carin explicó que su amor por el equipo lagunero surgió cuando el futbol aún no tenía tanta fuerza en su ciudad, tradicionalmente beisbolera:

“En Hermosillo somos muy beisboleros y no teníamos como ese pedo (el futbol), y aparte me tocó la época de Borgetti, del ‘Pony’, de Vuoso... entonces me enamoré de ese equipo”.

También recordó con admiración el paso de Santos por la Copa Libertadores:

“Ese equipo para Libertadores era, no mames, pinche equipazo”.

Antes de cerrar el tema, envió un saludo especial al histórico Rodrigo “Pony” Ruiz: “Un chileno, buenísimo”, dijo con respeto.

El momento no solo reveló una faceta poco conocida del cantante, sino que también provocó reacciones positivas entre los seguidores de Santos Laguna, quienes celebraron en redes sociales que Carin León sea uno de los suyos.