Nacional Claudia Sheinbaum CFE Visa americana Narcotráfico SCJN

Capufe

Capufe: recomendacioes para que no falle tu TAG al pagar en casestas de peaje en estas vacaciones

Con estos consejos, tu paso por las casetas será rápido y sin contratiempos.

Evitá demoras estas vacaciones usando correctamente tu TAG en Capufe/ Especial

Evitá demoras estas vacaciones usando correctamente tu TAG en Capufe/ Especial

NEYEN AVILA

Con el anuncio de Capufe sobre la eliminación del pago en efectivo en todas sus carreteras a partir de enero de 2026, los viajeros deberán familiarizarse con los sistemas electrónicos. Usar tu TAG permite pasar por las casetas de peaje en un promedio de un minuto, mientras que las tarjetas contactless tardan apenas nueve segundos. El efectivo, en cambio, puede demorar más de 30 segundos, generando filas innecesarias.

Este cambio busca agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera, especialmente durante las temporadas vacacionales. Conocer los montos mínimos y el tipo de dispositivo correcto será clave para evitar sorpresas en tu trayecto.

Tipos de TAG y cómo elegir

En México, existen varias opciones de TAG compatibles con Capufe, incluyendo IAVE, PASE, Viapps y TeleVía. Es importante asegurarse de que tu dispositivo sea reconocido por las casetas de peaje, ya que a partir del 2026 será obligatorio.

Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/cuanto-aumentan-las-tarifas-de-peaje-para-ir-a-mazatlan-monterrey-y-guadalajara-en-2025.html


Los TAG pueden ser de dos tipos: portátil, ideal para quienes usan más de un vehículo, o calcomanía, que se adhiere al parabrisas y es más difícil de extraviar. En caso de pérdida, se debe reportar de inmediato a la empresa proveedora para proteger tu saldo o desvincular tu método de pago.


Conocé los tipos de TAG y cómo no fallar en las casetas de peaje/ Especial
Conocé los tipos de TAG y cómo no fallar en las casetas de peaje/ Especial


Errores comunes que provocan rechazo


Aunque el TAG sea válido, puede ser rechazado si no está colocado correctamente en el parabrisas, si existe un problema con la tarjeta asociada o si el saldo es insuficiente. Mantener el dispositivo limpio y revisado antes de viajar evitará inconvenientes.

Dormita al volante y cae a un arroyo; hay tres lesionados de gravedad 
VER TAMBIÉN Dormita al volante y cae a un arroyo; hay tres lesionados de gravedad 


Estas precauciones te permitirán disfrutar de un viaje más fluido y aprovechar al máximo tus vacaciones, sin contratiempos en las casetas de peaje.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: TAG peaje Capufe

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Evitá demoras estas vacaciones usando correctamente tu TAG en Capufe/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406692

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx