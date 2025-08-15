Capufe: recomendacioes para que no falle tu TAG al pagar en casestas de peaje en estas vacaciones

Con el anuncio de Capufe sobre la eliminación del pago en efectivo en todas sus carreteras a partir de enero de 2026, los viajeros deberán familiarizarse con los sistemas electrónicos. Usar tu TAG permite pasar por las casetas de peaje en un promedio de un minuto, mientras que las tarjetas contactless tardan apenas nueve segundos. El efectivo, en cambio, puede demorar más de 30 segundos, generando filas innecesarias.

Este cambio busca agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera, especialmente durante las temporadas vacacionales. Conocer los montos mínimos y el tipo de dispositivo correcto será clave para evitar sorpresas en tu trayecto.

Tipos de TAG y cómo elegir

En México, existen varias opciones de TAG compatibles con Capufe, incluyendo IAVE, PASE, Viapps y TeleVía. Es importante asegurarse de que tu dispositivo sea reconocido por las casetas de peaje, ya que a partir del 2026 será obligatorio.

Los TAG pueden ser de dos tipos: portátil, ideal para quienes usan más de un vehículo, o calcomanía, que se adhiere al parabrisas y es más difícil de extraviar. En caso de pérdida, se debe reportar de inmediato a la empresa proveedora para proteger tu saldo o desvincular tu método de pago.

Conocé los tipos de TAG y cómo no fallar en las casetas de peaje/ Especial

Errores comunes que provocan rechazo

Aunque el TAG sea válido, puede ser rechazado si no está colocado correctamente en el parabrisas, si existe un problema con la tarjeta asociada o si el saldo es insuficiente. Mantener el dispositivo limpio y revisado antes de viajar evitará inconvenientes.

Estas precauciones te permitirán disfrutar de un viaje más fluido y aprovechar al máximo tus vacaciones, sin contratiempos en las casetas de peaje.