Capturan una serpiente en Gómez Palacio; estaba en El Campestre

La Dirección de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Gómez Palacio respondió de manera oportuna al reporte de un ciudadano sobre la presencia de una serpiente en la colonia El Campestre. Gracias a la rápida intervención del personal, se evitó cualquier situación de riesgo, tanto para la población como para el ejemplar de fauna silvestre.

Gustavo Acosta Vázquez, director de Ecología, coordinó la movilización del equipo técnico que acudió al lugar tras recibir el aviso. Personal del Club Campestre resguardó al reptil mientras llegaban las instancias correspondientes. Una vez realizada la valoración, los especialistas identificaron al ejemplar como una serpiente conocida comúnmente como “topera”, cuyo nombre científico es Pituophis catenifer.

La serpiente fue trasladada cuidadosamente a su hábitat natural, donde podrá continuar con sus funciones ecológicas sin poner en riesgo su integridad ni la de los habitantes del sector.

La Dirección de Ecología recordó a la ciudadanía que, en caso de encontrar fauna silvestre en zonas urbanas, pueden comunicarse al número 871 723 37 25, donde se recibirá el reporte y se coordinarán las acciones necesarias para su atención.

El funcionario explicó que el crecimiento de la mancha urbana ha incrementado la interacción entre los seres humanos y la fauna silvestre. “No debemos lastimar a estos organismos. La serpiente topera, por ejemplo, no es agresiva si no se le molesta y no representa un riesgo para la población, ya que no es venenosa. Además, aporta grandes beneficios al ecosistema, como el control natural de plagas, especialmente roedores”, destacó.