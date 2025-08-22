Capturan a probable responsable del robo a casa - habitación

Por su probable responsabilidad de robo a casa - habitación, además de estar bajo investigación por dos denuncias por el mismo delito, un sujeto fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Saltillo.

Se trata de Javier de 56 años de edad, de quien se logró su detención tras un reporte por parte de los habitantes de una vivienda en el Residencial Foret, de origen extranjero.

Por lo anterior, se dio seguimiento a grabaciones privadas, así como del Centro de Control y Comando de Saltillo y el C4 de la Secretaría de Seguridad.

En las grabaciones, se observa al probable responsable salir del domicilio, posteriormente en otros videos se le observa cuando escapa en un vehículo Nissan, tipo Tida, color blanco.

Tras los hechos, elementos del Agrupamiento contra Delitos de alto Impacto y de la Unidad de Policía Cibernética obtuvieron el perfil del sospechoso, datos del vehículo utilizado y posible ubicación en la colonia Diana Laura.

Fueron elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, quienes llevaron a cabo la detención de Javier, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Cabe destacar que al detenido, se le relaciona con un robo similar en residencia ubicada en Los Rodríguez y en un fraccionamiento privado en la ciudad de Ramos Arizpe.