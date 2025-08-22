Capturan a 14 miembros de CJNG

El gobierno federal informó de un operativo en tres estados para desarticular a un grupo criminal dedicado al tráfico de armas en México.

Se realizaron operaciones simultáneas en el Estado de México, Jalisco y Nayarit con el fin de ejecutar órdenes de cateo y cumplimentar órdenes de aprehensión, con lo que se detuvo a 14 personas, se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos.

Lo anterior se realizó mediante un dispositivo coordinado entre las instituciones, en donde el personal naval junto con FGR y SSPC cumplimentaron un cateo en Estado de México, un cateo en Nayarit y 14 cateos en Jalisco, con la finalidad de desmantelar la estructura de una célula relacionada con un grupo delictivo con amplia presencia en esos estados, dedicada a la compra, modificación y venta de armas, como su principal actividad ilícita.

Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, donde se detuvo a siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.

Además, en los cateos realizados se detuvo a cuatro personas más, una de ellas encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico. También, se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.