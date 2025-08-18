Coahuila Coahuila Monclova Saltillo Ramos Arizpe PIEDRAS NEGRAS

Robos

Captura policía a saltante de carreteras de Nuevo León entre Coahuila

Captura policía a saltante de carreteras de Nuevo León entre Coahuila

Captura policía a saltante de carreteras de Nuevo León entre Coahuila

EL SIGLO DE TORREÓN

Un operativo de la corporación Fuerza Civil de Nuevo León permitió la captura de un hombre vinculado a múltiples robos con violencia en carreteras de la entidad, en los límites con Coahuila, informó la dependencia.

La detención se realizó este domingo en la ciudad de Monterrey como parte de la estrategia estatal “Presencia Total”, que mantiene vigilancia permanente en zonas de riesgo y puntos estratégicos.

La corporación detalló que fue gracias a un operativo estratégico realizado por la División de Investigación de Fuerza Civil que se logró ubicar al presunto responsable.

El sujeto fue sorprendido mientras se desplazaba en la colonia Barrio San Luis, acompañado de una mujer, cuando intentaba evadir la presencia policial.

Los agentes detectaron sobre la avenida Cabezada una camioneta Ford F-150 que coincidía con los reportes de búsqueda relacionados con asaltos previos. Al marcarle el alto, el conductor intentó evadir a la autoridad, sin embargo, fue interceptado en el cruce con la calle Mausoleo, donde se concretó la detención.


El detenido fue identificado como Rogelio “N”, de 29 años, mientras que su acompañante fue reconocida como Friday “N”, de 27.


En el operativo se les aseguraron diversas dosis de sustancias con características de marihuana y cristal, que quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.


De acuerdo con las investigaciones, el varón se encuentra presuntamente vinculado a varios atracos cometidos en vías estatales, entre ellos el registrado el pasado 5 de agosto sobre la carretera a Saltillo, a la altura del municipio de García. En ese hecho se reportó un robo con violencia que afectó a transportistas de la región.


Tras la captura, tanto el hombre como la mujer quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará en las próximas horas su situación legal. La Secretaría de Seguridad de Nuevo León reiteró que continuará reforzando la vigilancia en carreteras como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Robos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Captura policía a saltante de carreteras de Nuevo León entre Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407392

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx