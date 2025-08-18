Captura policía a saltante de carreteras de Nuevo León entre Coahuila

Un operativo de la corporación Fuerza Civil de Nuevo León permitió la captura de un hombre vinculado a múltiples robos con violencia en carreteras de la entidad, en los límites con Coahuila, informó la dependencia.

La detención se realizó este domingo en la ciudad de Monterrey como parte de la estrategia estatal “Presencia Total”, que mantiene vigilancia permanente en zonas de riesgo y puntos estratégicos.

La corporación detalló que fue gracias a un operativo estratégico realizado por la División de Investigación de Fuerza Civil que se logró ubicar al presunto responsable.

El sujeto fue sorprendido mientras se desplazaba en la colonia Barrio San Luis, acompañado de una mujer, cuando intentaba evadir la presencia policial.

Los agentes detectaron sobre la avenida Cabezada una camioneta Ford F-150 que coincidía con los reportes de búsqueda relacionados con asaltos previos. Al marcarle el alto, el conductor intentó evadir a la autoridad, sin embargo, fue interceptado en el cruce con la calle Mausoleo, donde se concretó la detención.

El detenido fue identificado como Rogelio “N”, de 29 años, mientras que su acompañante fue reconocida como Friday “N”, de 27.

En el operativo se les aseguraron diversas dosis de sustancias con características de marihuana y cristal, que quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.

De acuerdo con las investigaciones, el varón se encuentra presuntamente vinculado a varios atracos cometidos en vías estatales, entre ellos el registrado el pasado 5 de agosto sobre la carretera a Saltillo, a la altura del municipio de García. En ese hecho se reportó un robo con violencia que afectó a transportistas de la región.

Tras la captura, tanto el hombre como la mujer quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará en las próximas horas su situación legal. La Secretaría de Seguridad de Nuevo León reiteró que continuará reforzando la vigilancia en carreteras como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado.