Captan al alcalde de Piedras Negras de vacaciones en Las Vegas

El alcalde morenista de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, que se volviera viral tras confrontar a una reportera al ser cuestionado sobre si se realizaría un antidoping, salió de vacaciones a Estados Unidos sin cumplir el año de trabajo.

Mientras su partido y figuras importantes como Andy López, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Cecilia Guadiana han sido señalados de faltar a la llamada “justa medianía” en la conducción de la vida pública, Rodríguez ha sido captado en Las Vegas, Nevada.

Fue el pasado viernes 15 que el alcalde anunció que saldría de vacaciones, el sábado fue visto en el club de playa del hotel Encore, según el portal Animal Político. Según una consulta en la plataforma de reservaciones Booking, el precio por noche ronda entre 9 mil 500 y los 25 mil pesos. Además, ese días se presentó el DJ Marshmello, cuyo costo de entrado rondó entre lo mil 200 y mil 900 pesos.

Como se reportó, Jacobo Rodríguez se realizó una prueba antidoping tras pelear con una reportera, el estudio detecta la presencia de alguna sustancia nociva en el cuerpo como marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas u opioides