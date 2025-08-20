Coahuila SALTILLO AHMSA Monclova Coahuila Intoxicaciones

Jacobo Rodríguez

Captan al alcalde de Piedras Negras de vacaciones en Las Vegas

Mientras su partido y figuras importantes han sido señalados de faltar a la llamada 'justa medianía'

Captan al alcalde de Piedras Negras de vacaciones en Las Vegas

Captan al alcalde de Piedras Negras de vacaciones en Las Vegas

EL SIGLO

El alcalde morenista de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, que se volviera viral tras confrontar a una reportera al ser cuestionado sobre si se realizaría un antidoping, salió de vacaciones a Estados Unidos sin cumplir el año de trabajo. 

Mientras su partido y figuras importantes como Andy López, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Cecilia Guadiana han sido señalados de faltar a la llamada “justa medianía” en la conducción de la vida pública, Rodríguez ha sido captado en Las Vegas, Nevada. 

Fue el pasado viernes 15 que el alcalde anunció que saldría de vacaciones, el sábado fue visto en el club de playa del hotel Encore, según el portal Animal Político. Según una consulta en la plataforma de reservaciones Booking, el precio por noche ronda entre 9 mil 500 y los 25 mil pesos. Además, ese días se presentó el DJ Marshmello, cuyo costo de entrado rondó entre lo mil 200 y mil 900 pesos. 

Como se reportó, Jacobo Rodríguez se realizó una prueba antidoping tras pelear con una reportera, el estudio detecta la presencia de alguna sustancia nociva en el cuerpo como marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas u opioides 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Jacobo Rodríguez

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Captan al alcalde de Piedras Negras de vacaciones en Las Vegas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407917

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx