Captan a autobús del Santos Laguna sin una llanta | VIDEO

En medio de la mala racha que enfrenta Santos Laguna debido a su desempeño en el campo de juego, lo que los ha llevado a figurar en los últimos lugares de la tabla del Clausura 2025, los Guerreros viven otro 'bochornoso' momento en redes sociales.

Y es que en redes sociales se difundió un video que captó al autobús que transporta a los Guerreros del Santos Laguna sin una de las llantas de la parte trasera del vehículo.

"¡Andan en el puro rin!", se escucha gritar a una mujer mientras una multitud abuchea el paso del autobús del Santos Laguna en un desnivel.

"Ya no les alcanza ni para las llantas", "Tan mal están", "Ya no hay presupuesto pa' nada", son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones de redes sociales.

Al momento el video ya acumula miles de reproducciones en redes sociales así como cientos de reacciones por parte de internautas, sobre todo de aquellos que se muestran inconformes con la situación de Santos.

¿Cómo va Santos Laguna en el Clausura 2025?

Pese a que se vio una pequeña luz al final del túnel tras un afortunado empate, los Guerreros vuelven a sumirse en la oscuridad después de haber sido derrotados en su propia casa por la Máquina del Cruz Azul con un marcador 0-1, lo que los continúa colocando en el último lugar de la tabla del Clausura 2025, sumando apenas un punto.

Hace unos días, el capitán del equipo, Carlos Acevedo, se pronunció para hablar sobre la situación que enfrentan los Guerreros, pues incluso le ha afectado en su vida cotidiana.

"Me duele no poder salir a la calle a gusto, como jugadores profesionales, cuando se pierde hay una vergüenza deportiva hacia la sociedad, y en este caso, en La Laguna por supuesto que duele y no se disfruta el día con día como debería disfrutarse", dijo Carlos Acevedo.

El próximo encuentro de los Guerreros será contra el Atlas en el Estadio Corona este domingo.