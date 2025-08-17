Capacita Ayuntamiento de Gómez Palacio a personal municipal en primeros auxilios

La Dirección de Bienestar Social llevó a cabo una jornada de capacitación en primeros auxilios para personal de diversas áreas de la administración municipal.

Durante la formación, impartida por catedráticos y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), los servidores públicos adquirieron conocimientos y técnicas esenciales como la maniobra de Heimlich, respiración de salvamento y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Benito Carriedo Muñiz, titular de la dependencia, subrayó que esta capacitación tiene como finalidad fomentar una cultura de prevención y auxilio comunitario, destacando que cada trabajador capacitado representa una oportunidad para salvar vidas.

Señaló que estas actividades no solo brindan herramientas prácticas, sino que fortalecen el trabajo en equipo y la coordinación entre distintas áreas del gobierno municipal, con el compromiso de ofrecer un servicio más seguro y eficiente a la ciudadanía.