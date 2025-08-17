Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Gómez Palacio

Capacita Ayuntamiento de Gómez Palacio a personal municipal en primeros auxilios

Capacita Ayuntamiento de Gómez Palacio a personal municipal en primeros auxilios

Capacita Ayuntamiento de Gómez Palacio a personal municipal en primeros auxilios

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Bienestar Social llevó a cabo una jornada de capacitación en primeros auxilios para personal de diversas áreas de la administración municipal.

Durante la formación, impartida por catedráticos y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), los servidores públicos adquirieron conocimientos y técnicas esenciales como la maniobra de Heimlich, respiración de salvamento y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Benito Carriedo Muñiz, titular de la dependencia, subrayó que esta capacitación tiene como finalidad fomentar una cultura de prevención y auxilio comunitario, destacando que cada trabajador capacitado representa una oportunidad para salvar vidas.

Señaló que estas actividades no solo brindan herramientas prácticas, sino que fortalecen el trabajo en equipo y la coordinación entre distintas áreas del gobierno municipal, con el compromiso de ofrecer un servicio más seguro y eficiente a la ciudadanía.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gómez Palacio Primeros Auxilios

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Capacita Ayuntamiento de Gómez Palacio a personal municipal en primeros auxilios


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407160

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx