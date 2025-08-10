Deportes Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Canelo Álvarez rechaza propuesta de pelea contra Ilia Topuria

El campeón mexicano desestimó enfrentar al monarca de la UFC y aseguró que su enfoque está en Terence Crawford

Dos de los nombres más importantes en el mundo de los deportes de contacto son los de Saúl Álvarez e Ilia Topuria, quien expresó su deseo de enfrentarse al "Canelo" en una pelea de boxeo antes de retirarse; sin embargo, el tapatío rechazó la oferta.

El luchador español-georgiano, actual campeón del peso ligero en la UFC, declaró que le gustaría enfrentarse al boxeador mexicano, campeón indiscutido de las 168 libras. En el programa "Partidazo de COPE", confesó que una pelea contra el "Canelo" sería más importante que enfrentarse a Conor McGregor, en lo que sería una lucha entre "el mejor de la UFC contra el mejor del boxeo".

"100 por 100 ciento, no me voy a ir del deporte sin boxear ante 'Canelo' Álvarez, es el mejor del boxeo; el mejor de la UFC se tiene que enfrentar al mejor del boxeo, ¿no?", declaró Topuria.

No obstante, en entrevista con AS, Álvarez se encargó de desestimar la pelea: "Nadie puede ponerme en su lista nada más así. Yo soy el que los pongo en mi lista, y ahora sí que es si yo quiero. Ahora no entra en mis planes, por el momento, no. Estoy enfocado al 100 por ciento en Crawford".

Además, criticó los rumores que se instalan antes de sus peleas sobre próximos rivales.


"Normalmente, todos los medios o la prensa, siempre que tengo una pelea enfrente, hablan de otra pelea o de otro peleador… cuando, a final de cuentas, es lo único que hay en este momento", agregó.


¿Cuándo es la próxima pelea del "Canelo"?


    

  • Día: 13 de septiembre
    • 

  • Lugar: Las Vegas
    • 

  • Rival: Terence Crawford
