Candela recibe a decenas de buggis y areneros en ruta turística por paisajes y ríos

El Pueblo Mágico de Candela fue escenario de una ruta de buggis y areneros que reunió a decenas de participantes para recorrer los paisajes, senderos y ríos de la región. El evento se convirtió en una tarde de adrenalina y diversión, en la que los asistentes disfrutaron de la belleza natural del municipio, cada vez más consolidado como destino turístico en el norte de Coahuila, informó la Dirección de Turismo del municipio.

La actividad fue organizada con el apoyo del departamento de Turismo y las autoridades locales, quienes se encargaron de garantizar la seguridad de los participantes. Durante la ruta, los vehículos todoterreno atravesaron caminos de terracería, parajes naturales y zonas ribereñas que ofrecieron espectaculares vistas. En distintos puntos estratégicos, los pilotos realizaron paradas para contemplar el entorno y tomar fotografías del recorrido.

Los asistentes destacaron la coordinación del evento y la oportunidad de vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza. De acuerdo con testimonios, la ruta no solo generó emociones fuertes, sino también convivencia entre familias y grupos de amigos que llegaron a Candela para disfrutar del turismo de aventura.

Candela se fortalece como destino turístico

La ruta de buggis y areneros es parte de una serie de actividades que han posicionado al municipio como un punto de interés para visitantes regionales y nacionales. La mezcla de atractivos naturales, cultura local y hospitalidad de los habitantes refuerza la vocación turística de la comunidad.

Los organizadores confirmaron que el éxito de esta edición abre la posibilidad de repetir el evento en próximas fechas, ante la buena respuesta de los participantes. Muchos de los visitantes señalaron que ya planean regresar, lo que representa una oportunidad para seguir impulsando la economía local y dar mayor proyección a Candela como destino turístico en Coahuila.