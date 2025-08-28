Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe Piedras Negras seguridad pública

Candela

Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia

Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia

Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia

SERGIO RODRÍGUEZ

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro de Coahuila, Sergio Armando Sisbeles, destacó que el municipio de Candela está completamente blindado con fuerzas estatales, federales y municipales.

Explicó que la estrategia de seguridad implementada bajo el mando único ha permitido garantizar tranquilidad a los habitantes, particularmente en la zona limítrofe con Nuevo León, considerada un área sensible.

Sisbeles resaltó la construcción del cuartel de la Policía Estatal en Candela, instalación que ha fortalecido la presencia de las corporaciones y el resguardo en esa franja territorial.

El funcionario mencionó que, a diferencia de Coahuila, en Nuevo León no se goza de la misma estabilidad, por lo que se ha reforzado la vigilancia en la frontera compartida.

Además, anunció la instalación de cámaras urbanas en Candela, mismas que formarán parte del paquete estatal de mil 500 equipos proyectados para el final de la administración.


Este sistema de videovigilancia se integrará a la red de seguridad pública para complementar las labores de prevención, reacción y monitoreo que ya se desarrollan en la región.


Sisbeles precisó que a la presencia de la Policía Estatal se suman elementos de la corporación municipal, reforzando la cobertura en coordinación con las fuerzas federales asentadas en la zona.


El subsecretario destacó que también opera en la localidad un cuartel del Ejército Mexicano, lo que brinda mayor fortaleza institucional a las acciones de protección en el área.


Subrayó que la coordinación entre las corporaciones ha sido clave para mantener los índices de seguridad, los cuales colocan a Coahuila como una entidad con estabilidad.


Añadió que en municipios como Ocampo y Sierra Mojada también se ejecutan acciones similares, asegurando así la cobertura en los límites estatales y zonas de difícil acceso.


Coahuila “blindada” frente a intentos delictivos


El subsecretario de Gobierno aseguró que si algún grupo delictivo intentara ingresar a territorio coahuilense, se toparía con el despliegue coordinado de las fuerzas policiales y militares.


Enfatizó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha instruido mantener a Coahuila como una entidad segura, con acciones permanentes para cuidar a las familias en todas las regiones.


Finalmente, Sisbeles afirmó que los resultados en materia de seguridad han sido palpables, ya que los coahuilenses continúan gozando de tranquilidad gracias a la estrategia de blindaje territorial.



Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia 
Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Candela

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409978

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx