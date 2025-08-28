Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro de Coahuila, Sergio Armando Sisbeles, destacó que el municipio de Candela está completamente blindado con fuerzas estatales, federales y municipales.

Explicó que la estrategia de seguridad implementada bajo el mando único ha permitido garantizar tranquilidad a los habitantes, particularmente en la zona limítrofe con Nuevo León, considerada un área sensible.

Sisbeles resaltó la construcción del cuartel de la Policía Estatal en Candela, instalación que ha fortalecido la presencia de las corporaciones y el resguardo en esa franja territorial.

El funcionario mencionó que, a diferencia de Coahuila, en Nuevo León no se goza de la misma estabilidad, por lo que se ha reforzado la vigilancia en la frontera compartida.

Además, anunció la instalación de cámaras urbanas en Candela, mismas que formarán parte del paquete estatal de mil 500 equipos proyectados para el final de la administración.

Este sistema de videovigilancia se integrará a la red de seguridad pública para complementar las labores de prevención, reacción y monitoreo que ya se desarrollan en la región.

Sisbeles precisó que a la presencia de la Policía Estatal se suman elementos de la corporación municipal, reforzando la cobertura en coordinación con las fuerzas federales asentadas en la zona.

El subsecretario destacó que también opera en la localidad un cuartel del Ejército Mexicano, lo que brinda mayor fortaleza institucional a las acciones de protección en el área.

Subrayó que la coordinación entre las corporaciones ha sido clave para mantener los índices de seguridad, los cuales colocan a Coahuila como una entidad con estabilidad.

Añadió que en municipios como Ocampo y Sierra Mojada también se ejecutan acciones similares, asegurando así la cobertura en los límites estatales y zonas de difícil acceso.

Coahuila “blindada” frente a intentos delictivos

El subsecretario de Gobierno aseguró que si algún grupo delictivo intentara ingresar a territorio coahuilense, se toparía con el despliegue coordinado de las fuerzas policiales y militares.

Enfatizó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha instruido mantener a Coahuila como una entidad segura, con acciones permanentes para cuidar a las familias en todas las regiones.

Finalmente, Sisbeles afirmó que los resultados en materia de seguridad han sido palpables, ya que los coahuilenses continúan gozando de tranquilidad gracias a la estrategia de blindaje territorial.

Candela blindado con cuarteles y cámaras de videovigilancia