Cancelan ampliación del Paso Vial Villa Florida; acusan a Abundio Ramírez de haber pedido dinero

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda anunció que la obra de ampliación del Paso Vial Villa Florida se cancela, por cuestiones de tiempo y la intervención de pseudoliderazgos mezquinos; el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab acusó al dirigente del Colectivo Morelos, Abundio Ramírez, de pedirle dinero para entregar a las vecinas de la colonia Villa Florida a cambio de permitir la ejecución de los trabajos.

El presidente municipal señaló que además de la ampliación con un segundo carril, se tenían contempladas obras complementarias como pavimentación del periférico, alumbrado y otras más que posiblemente sí se hagan.

“Ya se canceló la obra, respeto mucho la decisión, pero ahora vamos a ver si las personas que provocaron que se cancelara consiguen los recursos”, señaló, al referir que además de personas que se dejaron llevar, intervinieron pseudolíderes en una supuesta defensa de los vecinos.

Cepeda González destacó que los recursos y el tiempo premian, por lo que se determinó dar prioridad a otras siete obras que se tienen en proyecto, a las que podrá asignarse los casi 25 millones de pesos que se tenían considerados para el Paso Vial Villa Florida en una segunda etapa.

Recordó que la ampliación con un segundo carril no surgió de improviso, sino que así se había proyectado desde sus inicios, solamente que en la pasada gestión no hubo tiempo de ejecutarla.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho dijo que el líder Abundio Ramírez le pidió dinero de manera directa, para entregar a las vecinas de la colonia Villa Florida que estaban renuentes a que iniciaran los trabajos.

“Sí, definitivamente me pidió dinero, a mí en lo particular, pusimos sobre la mesa si había alguna afectación en viviendas se podía trabajarlo; yo omitiría la cantidad, no tengo la forma de comprobarlo con algún mensaje o algo, pero las mismas vecinas saben que se están manejando cantidades de dinero, él les ha prometido gestionar recursos para entregarles literalmente”, sostuvo el funcionario.

Añadió que “las vecinas lo saben, no es algo en que mienta yo, me lo han dicho personalmente, inclusive algunas dicen que quieren vender la casa porque él les dijo que de lo que cobre le doy tanto a él y me quedó con tanto”.

“A mí me pidió, hay formas de negociar, yo le dije te apoyamos con obra, y me respondió no, no me estás entendiendo, me pagas”, recalcó Von Bertrab.