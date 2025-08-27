Torreón Ayuntamiento Torreón Torreón Robos Sistema Vial Abastos-Independencia Desaparecidos

Canaco respalda ajustes en el Ayuntamiento de Torreón y ofrece colaboración a nuevos funcionarios

Subrayó que las decisiones corresponden al propio gobierno

FABIOLA P. CANEDO

Ante los recientes cambios en el Ayuntamiento de Torreón, el comercio establecido expresó su respaldo a las decisiones del gobierno municipal y manifestó su disposición para colaborar con los nuevos titulares de las distintas áreas administrativas.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, consideró que todo cambio representa una oportunidad de mejora.

“Todos los cambios son buenos y todo es mejorable. Definitivamente, si las personas que fueron seleccionadas llegan con nuevas ideas, seguramente aportarán un toque personal a las direcciones que ahora encabezan”, señaló.

Subrayó que las decisiones corresponden al propio gobierno, y que desde el sector empresarial se mantiene una postura de respeto y disposición para trabajar en conjunto.

“Nosotros somos muy respetuosos de lo que el gobierno municipal y estatal decida. Lo único que hacemos es ponernos a la orden para colaborar con los nuevos integrantes, y a quienes concluyen su ciclo les deseamos éxito en sus nuevos proyectos”, expresó.


Sobre la continuidad de proyectos en áreas clave como Desarrollo Económico, indicó que se han sostenido reuniones previas con Antonio Hernández, quien encabezaba dicha dirección, y confía en que los planes institucionales seguirán su curso.


“Son proyectos que ya se han platicado y cada nuevo funcionario les dará su toque personal y profesional, de acuerdo con su perfil. Algunos se mantendrán, otros se modificarán, pero al final todo es por el bien del municipio”, afirmó.


También se refirió a perfiles conocidos como el de Guillermo Martínez que ocupará la dirección de Turismo, quien ha estado vinculado al sector privado y cuenta con experiencia en colaboración con organismos empresariales, así como a Marcelo Valdés, quien será director de Desarrollo Económico.


“A los dos los conocemos. Son personas exitosas, empresarios que siempre han estado en la lucha del trabajo. Les va a ir muy bien, y al contrario, nos ponemos a la orden para trabajar en equipo con ellos”, concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
