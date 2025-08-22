Canacintra Gómez Palacio fortalece vínculos regionales en la Reunión de Trabajo Zona Norte Centro

La delegación de Canacintra Gómez Palacio participó activamente en la Reunión Regional de Trabajo de la Zona Norte Centro, celebrada en Viñedos del Viento, con sede en Coahuila Sureste.

Este encuentro reunió a representantes de siete delegaciones industriales con el objetivo de generar propuestas y proyectos que impulsen el desarrollo económico de la región.

La sesión contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas la presidenta nacional de Canacintra , María de Lourdes Medina Ortega, y el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez. La representación de Gómez Palacio estuvo encabezada por Pedro Aguirre, presidente de la delegación.

Durante la jornada se promovieron sinergias estratégicas entre los distintos actores industriales, enfocadas en fortalecer la competitividad, la innovación y la colaboración interinstitucional. Las propuestas surgidas en este espacio buscan consolidar una visión compartida para el crecimiento sostenible de las industrias en la Zona Norte Centro.