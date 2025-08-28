Finanzas CNBV CANACINTRA Inflación

Canacintra

Canacintra Gómez Palacio entrega reconocimientos en su Desayuno Empresarial

Canacintra Gómez Palacio entrega reconocimientos en su Desayuno Empresarial

Canacintra Gómez Palacio entrega reconocimientos en su Desayuno Empresarial

FABIOLA P. CANEDO

En un ambiente de colaboración y compromiso, Canacintra Gómez Palacio celebró con éxito su Desayuno Empresarial, encabezado por el vicepresidente Homero del Bosque Ayala, en representación del presidente Pedro Aguirre. El evento reunió a consejeros, expresidentes y distinguidos miembros del sector empresarial, consolidando una jornada de diálogo, aprendizaje y fortalecimiento institucional.

La edición contó con el valioso patrocinio del Laboratorio Con-Bac, que presentó sus servicios a los asistentes, destacando su contribución al desarrollo industrial de la región. Como parte de las actividades, se llevó a cabo una dinámica de networking que permitió a los participantes compartir contactos, generar alianzas y fomentar una interacción altamente productiva.

Durante el encuentro, se abordaron diversos temas estratégicos orientados al fortalecimiento de las empresas socias. Se presentó el programa de capacitación con cursos y conferencias para agosto, incluyendo la Conferencia de CFDI y el Taller Modelo Disney, así como la agenda prevista para septiembre. También se compartió información sobre los servicios de Cursos In-Company, Consultoría y Mentoría Empresarial. Además, se lanzaron iniciativas como el Programa Dual, el Directorio Industrial, Expo Industria & Negocios 2025 y la plataforma PREXCEL 2.0. La Universidad Tecnológica de La Laguna de Durango (UTLD) participó con información relevante que fortalece el vínculo entre academia e industria.

El evento contó con la presencia del invitado especial Santiago Rodríguez Chávez, director de Protección Civil de Gómez Palacio, quien compartió perspectivas sobre la colaboración institucional en materia de seguridad y prevención.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a funcionarios públicos que han sido pilares fundamentales en el apoyo a las empresas socias de Canacintra durante la administración 2022–2025. Entre ellos se encuentran Claudia Elena Galán Encerrado, primera regidora del Municipio de Gómez Palacio; Érick Guillermo Escobedo García, director de Desarrollo Económico y Turismo; comisario Luis Alberto Duarte Vázquez, director de Seguridad Pública; comandante Juan de Dios Luna Graciano, jefe operativo de Tránsito y Vialidad; Santiago Rodríguez Chávez, director de Protección Civil; Humberto Lastiri Moreno, director de Ingresos; y María Isabel Macías Sifuentes, directora de Protección Civil de Lerdo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Canacintra

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Canacintra Gómez Palacio entrega reconocimientos en su Desayuno Empresarial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409894

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx