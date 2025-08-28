Canacintra Gómez Palacio entrega reconocimientos en su Desayuno Empresarial

En un ambiente de colaboración y compromiso, Canacintra Gómez Palacio celebró con éxito su Desayuno Empresarial, encabezado por el vicepresidente Homero del Bosque Ayala, en representación del presidente Pedro Aguirre. El evento reunió a consejeros, expresidentes y distinguidos miembros del sector empresarial, consolidando una jornada de diálogo, aprendizaje y fortalecimiento institucional.

La edición contó con el valioso patrocinio del Laboratorio Con-Bac, que presentó sus servicios a los asistentes, destacando su contribución al desarrollo industrial de la región. Como parte de las actividades, se llevó a cabo una dinámica de networking que permitió a los participantes compartir contactos, generar alianzas y fomentar una interacción altamente productiva.

Durante el encuentro, se abordaron diversos temas estratégicos orientados al fortalecimiento de las empresas socias. Se presentó el programa de capacitación con cursos y conferencias para agosto, incluyendo la Conferencia de CFDI y el Taller Modelo Disney, así como la agenda prevista para septiembre. También se compartió información sobre los servicios de Cursos In-Company, Consultoría y Mentoría Empresarial. Además, se lanzaron iniciativas como el Programa Dual, el Directorio Industrial, Expo Industria & Negocios 2025 y la plataforma PREXCEL 2.0. La Universidad Tecnológica de La Laguna de Durango (UTLD) participó con información relevante que fortalece el vínculo entre academia e industria.

El evento contó con la presencia del invitado especial Santiago Rodríguez Chávez, director de Protección Civil de Gómez Palacio, quien compartió perspectivas sobre la colaboración institucional en materia de seguridad y prevención.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a funcionarios públicos que han sido pilares fundamentales en el apoyo a las empresas socias de Canacintra durante la administración 2022–2025. Entre ellos se encuentran Claudia Elena Galán Encerrado, primera regidora del Municipio de Gómez Palacio; Érick Guillermo Escobedo García, director de Desarrollo Económico y Turismo; comisario Luis Alberto Duarte Vázquez, director de Seguridad Pública; comandante Juan de Dios Luna Graciano, jefe operativo de Tránsito y Vialidad; Santiago Rodríguez Chávez, director de Protección Civil; Humberto Lastiri Moreno, director de Ingresos; y María Isabel Macías Sifuentes, directora de Protección Civil de Lerdo.