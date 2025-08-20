Camerata de Coahuila presenta su temporada Otoño-Invierno 2025 con Ethan Eager como director artístico

Este miércoles, en rueda de prensa ofrecida al mediodía en sus instalaciones, Camerata de Coahuila presentó los conciertos que conformarán a su programa de la temporada Otoño-Invierno 2025. Asimismo, se ratificó a Ethan Eager como director artístico de la orquesta, luego de la salida en junio pasado del maestro Ramón Shade.

Cabe señalar que todos los conciertos tendrán como horario las 20:30 horas y se efectuarán en el Teatro Isauro Martínez (TIM), a excepción del concierto II, el cual se realizará en el Teatro Nazas.

En primera instancia, será el próximo 29 de agosto cuando Camerata inaugure su temporada con Iván López Reynoso como director invitado de Legado Sinfónico. Nombrado recientemente director de la Ópera de Atlanta, se trata de uno de los rostros mexicanos más importantes en la actual música de concierto. Bajo su batuta se interpretarán la Sinfonía No. 3 de Brahms y la Sinfonía No. 60 de Haydn.

El concierto II, titulado México Sinfónico, se trasladará al Teatro Nazas el 12 de septiembre. En el marco del mes patrio, se ejecutarán obras de Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo y Arturo Márquez.

De regreso en el TIM, los días 24 y 25 de septiembre se ofrecerán dos funciones de El lago de los cisnes de Chaikovski y la suite Las criaturas de Prometeo de Ludwig van Beethoven.

Para el concierto IV, Sol de Medianoche, se agregan Peer gynt suite No. 1 de Grieg y Sinfonía No. 2 de Sibelius.

En octubre 24 y 26 se efectuarán dos funciones de Luces, Camerata, Acción, con la banda sonora de la saga cinematográfica de Harry Potter.

Para noviembre 21 y 23, Naturaleza y Nostalgia, se contempla la Sinfonía No. 8 de Dvorak y Desde las tierras altas de Baviera de Elgar, con la participación del Coro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), dirigido por la maestra Luz Alicia Ávila.

Mientras que para el 5 de diciembre, en Pasión y Delirio, el concertino Ismael Estevané hará su aparición como solista en el Concierto para violín de Khachaturian, además del Adagio de Espartaco y Frigia, también de Khachaturian y la suite de Sylvia de Delibes.

Finalmente, en diciembre 17 y 19, las últimas fechas de la temporada, se realizará el concierto navideño Navidad de Película.

CON EXPECTATIVAS

Cuestionado sobre si Camerata continuará en búsqueda de otro director artístico como se había indicado con anterioridad, Carlos Castañón, director ejecutivo de Camerata de Coahuila, respondió:

“Ethan es nuestro actual director artístico y nos da mucho orgullo tenerlo. Además, un plus de Ethan es que él tiene acceso a la cantera, a los jóvenes que el día de mañana van a ser los músicos profesionales. Camerata tiene 30 años y viene un elevo generacional paulatino”.

Cabe recordar que, ademar de ser el actual director artístico de Camerata de Coahuila, Ethan Eager también dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT) y el Instituto de Música de Coahuila (INMUS).

Sobre este nuevo reto, Ethan Eager comentó que para él significa un gran honor y resaltó la labor del maestro Ramón Shade desde la fundación de Camerata.

“No voy a hablar de reemplazar al maestro, porque no se puede. Él hizo grandes cosas que se le seguirán reconociendo por muchos años más […] En cualquier trabaja uno debe poner su mayor empeño y ya el tiempo irá decidiendo. Ahorita estamos enfocados en esta temporada y ya veremos qué sigue”.

Por último, se anunció que el maestro Ramón Shade recibirá un homenaje por parte de Camerata de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón a principios de noviembre.