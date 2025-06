Camerata de Coahuila lista para el Réquiem de Verdi

Como se anunció al principio de la temporada Primavera-Verano 2025: el Requiem de Giuseppe Verdi será el gran espectáculo montado por Camerata de Coahuila durante la primera mitad del año. Pocos días restan para que el telón del Teatro Nazas se levante y albergue a los músicos clásicos en dos funciones a realizarse los días viernes 6 y sábado 7 de junio, con horarios de 20:30 y 20:00 horas, respectivamente.

Para tal cita se ha convocado una gran alineación integrada por la soprano Marcela Chacón, la mezzosoprano Rosa Muñoz, el tenor Eduardo Niave y el bajo José Luis Reynoso. Además del Coro del Instituto de Música de Coahuila (dirigido por Luz Alicia Ávila) y la Compañía de Ópera de Saltillo (dirigida por Alejandro Reyes-Valdés). En total, serán más de 200 artistas los que subirán a escenario bajo la batuta del maestro Ramón Shade.

Sobre el contexto histórico, Camerata indicó que Verdi tuvo la idea de este Réquiem cuando escribió un homenaje póstumo a Gioachino Rossini en 1868, al que llamó Misa para Rossini. Y más adelante, tras la muerte de Alessandro Manzzoni, un cercano amigo suyo, en 1873, Verdi tomó la decisión de escribir una Misa Réquiem en totalidad. Finalmente, la obra fue estrenada el 22 de mayo de 1874 en la Iglesia de San Pedro Marcos de Milán.

“Si bien, la Messa da Requiem es la única obra a gran escala de Verdi que no está concebida para el escenario, posee un estilo teatral, con pasajes de gran ternura y sencillez que contrastan con secciones intensamente dramáticas. En aquel entonces, el eminente director de orquesta y pianista Hans von Bülow lo describió acertadamente como la última ópera de Verdi, con ropas de iglesia”.

Se dice que pocas obras corales han cautivado al público como lo hizo el Requiem de Verdi. La razón radica en la sencillez y franqueza de su estilo, así como en sus melodías líricas y emotivas que encajan a la perfección con la voz humana, la brillante orquestación y, sobre todo, la extraordinaria intensidad dramática y emocional de la obra. Por lo que es considerado una de las grandes piezas de la música occidental.

GRAN VOZ LAGUNERA

El tenor Eduardo Niave es uno de los grandes invitados a este evento. Nacido en Torreón, pero radicado actualmente en Europa, donde ha mejorado y fortalecido su repertorio operístico, dijo en entrevista que, al abordar una misa de este tipo, hay que seguir diversas pautas.

“Aquí no hay personajes. Está el texto que expresa lo que el difunto está sintiendo, lo que las personas están sintiendo. Cuando canto solo, es como si el difunto estuviera pensando o diciendo lo que siente. Lo que hago es transmitirlo a través de mi voz. ¿Cómo lo abordo? No me puedo poner en el lugar del difunto, pero trato de darle esa intención, ese punto de vista”.

Los boletos para ambas funciones ya se encuentran disponibles en la plataforma NewTicket.