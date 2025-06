Cambio de directivos de CFE estancará mejoras en mejora de la red en San Pedro

El cambio de directivos en la gerencia regional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estancará las obras proyectadas para la modernización de la red eléctrica, consideraron integrantes de Canaco de San Pedro.

Abelardo Fernández Cavazos, integrante del organismo, dijo que incluso otra vez se registran apagones en el área urbana y rural la última ocasión ocurrió justamente el sábado de la semana pasada, pero fue el domingo que se suspendió totalmente en los ejidos; San Miguel, Mayrán, San Miguel, San Nicolás, San José, Cleto, Frontera y La Lucecita y tardaron cuatro días en restablecer el servicio, incluso ante la desesperación los habitantes bloquearon la carretera a La Cuchilla.

Recordó que, sobre todo en el área comercial, anteriormente se tenía muchos problemas, debido que la red eléctrica ya esta obsoleta, aunado al crecimiento de la ciudad, por lo que la sobre carga en el servicio, aunado a que en San Pedro nomas “hace un airecito” o llueve, constantemente fallaba el servicio y el personal de CFE duraban varios días en resolver, pero luego se hicieron algunas mejoras y ahora ya no hay tantos apagones en el centro, sin embargo quedaron algunas pendientes.

“La semana pasada fueron cinco ejidos los que duraron cuatro días sin luz y ellos se estuvieron comunicando con nosotros para que les echáramos la mano y habláramos a la gente de Torreón, por que en la agencia de aquí, pues está otra vez con muy poco personal, nomás hay una cuadrilla y luego no daban con bola, pero cuando nos comunicamos, pues uno me dijo que lo habían cambiado a Chihuahua, otro que estaba de vacaciones, aunque al final si nos resolvieron, pero por que también la gente presionó, por que ya desesperados bloquearon la carretera, pero pues no pueden dejar a la gente tantos días sin luz”, reiteró.