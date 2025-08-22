Cambiará formato de trabajo gobierno e Iniciativa Privada para revisión del T-MEC: Ebrard

Finanzas CANACINTRA Inflación FINANZAS PERSONALES Regreso a Clases LAVADO DE DINERO

Ante el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que podrían cambiarse los procedimientos, que se siguieron en otros tratados, para mantener el diálogo entre el gobierno y el sector privado.

En respuesta a que anteriormente el sector privado constituía el llamado Cuarto de Junto, para que el gobierno les explicara el avance de las negociaciones de un tratado por capítulo negociado y ahora se busca hacer un diálogo por sectores, el funcionario dijo que van a "buscar ser más incluyentes y consultar adecuadamente cada sector de la economía".

Explicó que se consultará a todos los involucrados, pero consideró que "todavía es un poco temprano" para definir bien el mecanismo de diálogo público-privado, porque dijo, primero hay que terminar la negociación con Estados Unidos para definir qué pasará con los aranceles, para lo cual se tienen 90 días.

México primero negociará tema arancelario y luego la revisión T-MEC

El secretario de Economía dijo: "Tengo que terminar primero lo de los 90 días y luego ya empiezo lo de la revisión" y hay que ponernos de acuerdo con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre cómo será el proceso de análisis del T-MEC en enero del 2026.


Comentó que el diálogo que tiene con los representantes de Estados Unidos es "una muy cordial relación" y explicó que tuvo una "visita relámpago" a Washington D.C, ya que se fue el miércoles y se reunió con los funcionarios ayer.




"El día de ayer tuve tres reuniones. La primera reunión fue con FDA (Food and Drug Administration), que es la agencia con el tipo Cofepris (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios), porque nos interesa mucho ese tema y estamos avanzando. Después tuvimos reunión con el embajador Jamieson Greer y su equipo que es de la USTR, el representante de Comercio de Estados Unidos y después vi al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Ludnick".




Dijo que revisaron "muchos temas" porque se tienen 90 días para llegar a un acuerdo arancelario "estamos en el plazo y yo siento que vamos avanzando".


Sin embargo, dijo que sería imprudente dar detalles de los avances, pero "México está recibiendo sí es un trato muy, te diría yo, hasta cálido en la forma en que nos están tratando".


Durante la presentación de la Campaña Hecho en México, el funcionario explicó que revisó la más reciente publicación de la Universidad de Harvard sobre complejidad de las economías en donde México subió al lugar 17, con lo que queda a dos sitios de Estados Unidos que está en el lugar 15.


               
               


               

               
               

               
               
               
