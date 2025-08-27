¿Cuáles son los bienes declarados de Moreira, Monreal y otros integrantes de la Jucopo en la Cámara de Diputados?

Siguiendo el revuelo por la confirmación del presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, quien confirmó haber adquirido a crédito una casa de 12 millones de pesos, la cual manifestó en su declaración patrimonial pública, se realizó el mismo ejercicio con los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados.

Los coordinadores integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual como órgano colegiado de la dirección política en la Cámara de Diputados impulsa la construcción de acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Entre estos destacan Ricardo Monreal, quien también ha estado envuelto en escándalos recientes por su estancia en España; así como voces críticas como el exgobernador Rubén Moreira, el panista Elías Lixa y la emecista Ivonne Ortega.

(ESPECIAL)

Ricardo Monreal (Morena)

(ARCHIVO)

La actual Jucopo tiene de presidente al morenista Ricardo Monreal quien declaró una remuneración anual neta por su cargo entre el 1 de enero enero y el 31 de diciembre del 2024 por una cantidad de 1 millón 614 mil 703 pesos. Ningún bien mueble ni inmueble.

Además de un vehículo y cuatro cuentas bancarias de cheques, dos con Santander y dos con Banorte.

José Elías Lixa Abimerhi (PAN)

(ARCHIVO)

El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, declaró una remuneración anual del mismo periodo por 1 millón 89 mil 343 pesos.

Además de dos casas cuyo valor es conforme a escritura pública, un automóvil, tres bienes muebles, tres cuentas bancarias.

De las cuentas, una es de ahorro y la otra de cheques en el Banco Ve por Más; y otra es de ahorro en Santander.

A su vez declaró tener un adeudo por un crédito personal de dos millones de pesos.

Carlos Alberto Puente Salas (PVEM)

(ARCHIVO)

El del Partido Verde, Carlos Alberto Puente Salas, declaró una remuneración anual neta en 2024 de 1 millón tres mil 974 pesos

Además de una casa, un departamento, un vehículo y tres cuentas bancarias.

De las cuentas, dos son de cheques en BBVA Bancomer y una es de ahorro en Banco Azteca.

Aparte, declaró tener dos adeudos en tarjetas de crédito bancarias, uno por 321 mil 646 pesos y otro por 94 mil 937.

Rubén Moreira (PRI)

(ARCHIVO)

El priista, Rubén Moreira Valdez, declaró una remuneración anual neta igual a la del diputado Lixa Abimerhi.

Entre sus bienes declaró tener cuatro casas, siete terrenos y un departamento cuyo valor de adquisición está en escritura pública excepto por una vivienda que está conforme a contrato.

El legislador declaró cuatro vehículos, un bien mueble y cinco cuentas bancarias. De las cuentas, una es cheques con Banorte; tres son de cheques con banca Afirme y una es de ahorro con Banorte.

Reginaldo Sandoval Flores (PT)

(ARCHIVO)

Del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, declaró una remuneración anual neta por su cargo público también de un millón 89 mil 343 pesos, como hicieron Moreira y Lixa.

De sus bienes, declaró tres casas, dos de cuyo valor de adquisición está en escritura pública y la otra conforme a contrato.

Aparte declaró un automóvil y cuatro cuentas bancarias. De las cuentas, una es de cheques con Banorte y las restantes de ahorro con Afirme, BBVA Bancomer y Santander.

Además declaró participar en la toma de decisiones del PT como integrante de la comisión coordinadora nacional del partido desde 2018.

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC)

(ARCHIVO)

La actual coordinadora de Movimiento Ciudadano es la expriista Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, quien fue gobernadora de Yucatán entre 2007 y 2012.

Ortega Pacheco, diputada de MC, declaró una remuneración anual neta por un millón 86 mil 571 pesos.

En cuanto a propiedades, posee tres casas, seis terrenos y dos departamentos. Su declaración incluye cinco automóviles y una motocicleta y tres bienes muebles.

La diputada declaró cuatro cuentas bancarias, de las cuales dos son de ahorro con Banorte; y dos son de cheques, una con Banorte y otra con Santander.

Aparte de los seis legisladores, ella es la que declaró más adeudos cuatro con tarjetas de crédito bancarias y uno con una tarjeta departamental que en conjunto suman 859 mil 065 pesos.

La exgobernadora declaró ser accionista mayoritaria y en otra socia en una empresa, sociedad o asociación.

Aparte de ser participante en la toma de decisiones de un partido político al que no identifica como coordinadora nacional de enlace político desde diciembre de 2021.

Transparencia de Noroña y señalamientos contra oposición por declaraciones patrimoniales

En su conferencia de prensa de ayer, Fernández Noroña manifestó luego de exhibir las declaraciones patrimoniales de personajes de la oposición, donde estos dijeron no tener bienes ni inmuebles o vehículos, "No estás obligado a poner que tienes un bien si no lo tienes, tú como trabajador por ejemplo, si no tienes ningún bien de inmueble, pones ninguno; si no tienes muebles, pues ninguno"

El morenista expresó que era "inconcebible" que figuras como Alejandro Moreno, cuya casa ha sido publicada, diga que no tiene, exgobernador de Campeche y que inclusive no tiene vehículo.

"Yo creo que mintieron en sus declaraciones patrimoniales, pero eso lo tienen que explicar ellos".

De quienes se conoció que no declararon poseer ningún inmueble ni vehículo fueron los presidentes del PRI, Alejandro Moreno; y del PAN, Jorge Romero; así como de los senadores Ricardo Anaya, Marko Cortés y Manuel Añorve.

Cabe señalar que a diferencia de las declaraciones patrimoniales de los senadores, las de los diputados no contienen apartados sobre el tipo de vehículo, extensión de terreno, ubicación, etc.