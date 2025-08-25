Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Extorsiones Claudia Sheinbaum Julio César Chávez Jr.

DETENIDOS

Caen dos 'piratas' por robo a plataforma de Pemex en Campeche

Les fueron asegurados 30 equipos de respiración autónoma, una embarcación pequeña, y un teléfono celular.

Caen dos 'piratas' por robo a plataforma de Pemex en Campeche

Caen dos 'piratas' por robo a plataforma de Pemex en Campeche

EL UNIVERSAL

El fiscal de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez, declaró que fueron detenidas dos personas relacionadas con un robo en una plataforma petrolera de Pemex en Campeche.

En declaraciones a la prensa, el fiscal dijo que la detención fue hecha por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco junto con la Marina.

"Los elementos de la policía de investigación de la fiscalía de Tabasco se coordinaron con Marina y llevaron a cabo la detención de dos masculinos que presuntamente se encuentran involucrados.

Agregó que "se recuperaron varios equipos" y que continúan trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Delincuentes dispararon para intimidar; fueron capturados con equipo y embarcación en Tabasco


El 18 de agosto, se dio a conocer la sustracción de equipo en una plataforma petrolera, ubicada en la Sonda de Campeche, por lo que, derivado de las labores de inteligencia, se realizaron diligencias que culminaron en la recuperación lo robado y el aseguramiento de Juan Luis "N" y Johnny de Jesús "N".


En el evento participaron elementos de la Dirección de la Policía de Investigación de Tabasco, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, así como, de la Policía Municipal de Comalcalco.


También se tuvo la colaboración de las Secretarías de Marina (Semar), Defensa y de la Guardia Nacional (GN), quienes al identificar a los presuntos responsables, éstos emprendieron la huida en una embarcación, tipo lancha, y tras la persecución lograron su aprehensión en las inmediaciones de la laguna Mecoacán, en el municipio de Paraíso.


Al momento de su detención les fueron asegurados 30 equipos de respiración autónoma, una embarcación pequeña, y un teléfono celular.


En un primer momento se informó que los delincuentes amenazaron al personal y efectuaron detonaciones para amedrentarlos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: detenidos robos Pemex Tabasco

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Caen dos 'piratas' por robo a plataforma de Pemex en Campeche


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409189

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx