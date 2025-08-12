Cae 30 % la actividad en la construcción en la región Centro-Norte de Coahuila: CMIC

En el primer semestre de 2025, el sector de la construcción en la región Centro-Norte de Coahuila ha resentido un desplome cercano al 30 % respecto al mismo periodo del año anterior, señaló Humberto Prado, presidente de la CMIC.

Prado calificó el panorama como «​bastante duro​» y anticipó que esta situación podría perdurar durante lo que resta del año, como efecto de la desaceleración económica regional y la volatilidad del mercado internacional.

El entorno económico adverso, según él, se agrava por la incertidumbre generada por cambios en la política estadounidense, mercado clave para buena parte de la industria local.

“El año pasado tuvimos un ritmo más estable; ahora hemos caído alrededor del 30 %”, indicó Prado, mientras advertía que este bajón ya está comenzando a reflejarse en las operaciones de empresas afiliadas a la Cámara.

Cierre temporal de empresas y medidas de adaptación

Aunque no se han registrado cierres definitivos, se ha registrado suspensión temporal de actividades en al menos cuatro empresas, como una medida para reducir costos, reorganizar tiempos y hacer frente a la contracción en demanda.

“Se han reducido nóminas y ajustado ritmos. Es necesario reinventarse, echar todas las ganas y mantener la esperanza”, compartió el presidente de la CMIC.

Prado reconoció la labor del gobierno estatal y municipal por tocar puertas y abrir espacios de oportunidad. Dijo:

“No es la primera vez que enfrentamos estos retos. Con el respaldo del gobernador, algo tiene que resurgir”.

Esta cooperación entre sectores es clave para sortear la crisis con un enfoque de colaboración institucional y empresarial.