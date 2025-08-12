Coahuila CONGRESO DE COAHUILA MONCLOVA Reforma electoral SALTILLO AHMSA

CONGRESO DE COAHUILA

Buscarán convertir terrenos o predios en abandono en plazas o centros comunitarios

El diputado Alberto Hurtado reconoció el esfuerzo del gobierno municipal, para limpiar dichos terrenos que prácticamente se encuentran en abandono

Buscarán convertir terrenos o predios en abandono en plazas o centros comunitarios

Buscarán convertir terrenos o predios en abandono en plazas o centros comunitarios

ISABEL AMPUDIA

El diputado Alberto Hurtado Vera, reveló que ya trabaja en una propuesta para que aquellos terrenos y predios que se encuentran abandonados por sus propietarios y representan un problema ambiental y/o de seguridad, se expropien a favor del estado y se construyan plazas o centros comunitarios.

Por lo anterior, el legislador morenista dijo que en las próximas semanas trabajará en ello, ya que se existe una problemática con los terrenos baldíos, donde incluso los propios vecinos se quejan ya que desde hace meses nos les dan mantenimiento, por lo que se convierten en focos de infección y de inseguridad.

Advirtió que esto brinca a cualquier orden de gobierno, porque si se trata de un terreno privado no se puede meter la federación, estado o municipio a limpiar algo que no le corresponde, por lo que se están revisando alternativas.

Comentó que ya se revisan qué alternativas se pueden tomar, y ver si de alguna manera esos terrenos que ya tienen mucho tiempo abandonados, sin embargo que cuentan con un propietario responsable que lo limpia, y en otros casos, pasan los años, y al contrario acumulan más basura e incluso, se convierte en un punto de reunión para pandillas o gente que se quiere drogar.

Explico que el Artículo 27 Constitucional en este caso de la Carta Magna, rige los temas de expropiación para predios y terrenos en favor del Estado.


Lo que se buscará es la posibilidad de reformar las leyes secundarias, que son las que les competen, para ver si esos terrenos que ya tienen demasiado tiempo vacíos, los tome el gobierno del estado y los convierta en un centro comunitario, plaza, parque, cultural, centro recreativo o deportivo.


No obstante, reconoció el esfuerzo por parte del gobierno municipal, para limpiar dichos terrenos o predios que prácticamente se encuentran en abandono, a través de brigadas.




“Yo quiero legislar para que eso terrenos pasen a manos del estado y se construya un centro recreativo cultural de desarrollo tecnológico, algún parque, un centro comunitario, alguna farmacia municipal o estatal, si la gente no está cuidando a esos terrenos y los descuidó por muchos años y que por consecuencia se están convirtiendo en un problema de infección y en un tema de seguridad, pues que pasen a manos del estado”, expuso.




Precisó que: “quiero ser muy cuidadoso con la información, porque como soy de MORENA, pues van a decir que queremos expropiar terrenos, pero no es así, queremos que nuestros espacios, nuestras colonias estén seguras, limpias, y si la a gente no le interesa sus terrenos, pues bueno que pase a formar parte del estado”.


Finalmente, señaló que al menos en los recorridos que ha realizado al oriente y poniente de la ciudad, de las 20 colonias que visitó estas últimas dos semanas, en al menos 15 hay un terreno baldío generando problemas.


Asimismo, no descartó la posibilidad hacer un censo de la mano de la autoridad municipal, a fin de tener un número exacto de cuantos predios o terrenos se encuentran en esta situación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Congreso de Coahuila diputado Alberto Hurtado

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Buscarán convertir terrenos o predios en abandono en plazas o centros comunitarios


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405943

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx