Buscarán convertir terrenos o predios en abandono en plazas o centros comunitarios

El diputado Alberto Hurtado Vera, reveló que ya trabaja en una propuesta para que aquellos terrenos y predios que se encuentran abandonados por sus propietarios y representan un problema ambiental y/o de seguridad, se expropien a favor del estado y se construyan plazas o centros comunitarios.

Por lo anterior, el legislador morenista dijo que en las próximas semanas trabajará en ello, ya que se existe una problemática con los terrenos baldíos, donde incluso los propios vecinos se quejan ya que desde hace meses nos les dan mantenimiento, por lo que se convierten en focos de infección y de inseguridad.

Advirtió que esto brinca a cualquier orden de gobierno, porque si se trata de un terreno privado no se puede meter la federación, estado o municipio a limpiar algo que no le corresponde, por lo que se están revisando alternativas.

Comentó que ya se revisan qué alternativas se pueden tomar, y ver si de alguna manera esos terrenos que ya tienen mucho tiempo abandonados, sin embargo que cuentan con un propietario responsable que lo limpia, y en otros casos, pasan los años, y al contrario acumulan más basura e incluso, se convierte en un punto de reunión para pandillas o gente que se quiere drogar.

Explico que el Artículo 27 Constitucional en este caso de la Carta Magna, rige los temas de expropiación para predios y terrenos en favor del Estado.

Lo que se buscará es la posibilidad de reformar las leyes secundarias, que son las que les competen, para ver si esos terrenos que ya tienen demasiado tiempo vacíos, los tome el gobierno del estado y los convierta en un centro comunitario, plaza, parque, cultural, centro recreativo o deportivo.

No obstante, reconoció el esfuerzo por parte del gobierno municipal, para limpiar dichos terrenos o predios que prácticamente se encuentran en abandono, a través de brigadas.

“Yo quiero legislar para que eso terrenos pasen a manos del estado y se construya un centro recreativo cultural de desarrollo tecnológico, algún parque, un centro comunitario, alguna farmacia municipal o estatal, si la gente no está cuidando a esos terrenos y los descuidó por muchos años y que por consecuencia se están convirtiendo en un problema de infección y en un tema de seguridad, pues que pasen a manos del estado”, expuso.

Precisó que: “quiero ser muy cuidadoso con la información, porque como soy de MORENA, pues van a decir que queremos expropiar terrenos, pero no es así, queremos que nuestros espacios, nuestras colonias estén seguras, limpias, y si la a gente no le interesa sus terrenos, pues bueno que pase a formar parte del estado”.

Finalmente, señaló que al menos en los recorridos que ha realizado al oriente y poniente de la ciudad, de las 20 colonias que visitó estas últimas dos semanas, en al menos 15 hay un terreno baldío generando problemas.

Asimismo, no descartó la posibilidad hacer un censo de la mano de la autoridad municipal, a fin de tener un número exacto de cuantos predios o terrenos se encuentran en esta situación.