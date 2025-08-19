Buscará PAN Coahuila amparo colectivo contra la “Ley Espía”

Este miércoles, la presidenta del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado; en compañía del diputado local, Gerardo Aguado Gómez; así como de la militancia del blanquiazul, acudirán al Poder Judicial de la Federación en Saltillo, a presentar un amparo colectivo en contra de la “Ley Espía”.

Cabe recordar que la llamada “Ley Espía”, consiste en la creación de dos instrumentos legales, es decir, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Bajo este contexto, el legislador local, Aguado Gómez, manifestó que desde el PAN están dando una batalla, a su parecer fundamental, de defensa de las libertades y los derechos de todas las y los mexicanos porque MORENA recién acaba de aprobar una reforma “Fast Attack”, que abre la puerta a la posibilidad de que hagan espionaje masivo sin una Orden Judicial.

Añadió que en cualquier democracia moderna, es inaceptable esta llamada “Ley Espía”, ya que la posibilidad al gobierno de poder acceder a la geo localización, intervenir llamadas y mensajes, e incluso, obtener información personal sin que lo autorice un Juez.

“En el PAN lo hemos dicho, es un retroceso gravísimo en materia de derechos humanos, y es un golpe directo a la privacidad de la ciudadanía, por eso en el PAN estamos promoviendo una serie de amparos colectivos y convocando a toda la sociedad a sumarse. Este no es un tema meramente partidista, esto es un asunto que afecta a todos los mexicanos, y por eso estamos invitando a la ciudadanía a que ingresen a la página del partido, descarguen el formato y presenten su amparo ante un Juez de Distrito”, expuso.

Por lo anterior, reveló que este miércoles acudirán a los juzgados federales acompañados de la presidenta Elisa Maldonado y y demás personas de la sociedad que están convocadas, porque la Constitución es muy clara.

“El poder del Estado tiene sus límites, y es estos límites se llaman libertades, y a final de cuentas es la libertad que tenemos todas y todos, y en Acción Nacional no vamos a permitir que se normalice el espionaje como una herramienta de control político y social. Desde el PAN vamos a defender esta situación en tribunales, en el Congreso, en las calles, por que proteger las libertades es la causa más grande qué tiene nuestro país, y el PAN será la voz de toda esa gente que quiere igual que nosotros, vivir en un país libre, seguro y democrático”, puntualizó.

Aclaró que este amparo, es un mecanismo de defensa constitucional, cualquier persona puede promoverlo en esta y cualquier otra ley o acto que la autoridad haya tenido, y que violente los derechos fundamentales.

Indico que en el caso de este amparo colectivo que estamos planteando como partido político, es contra la Reforma, en lo particular para que no surta efectos contra la ciudadanía, ya que al ampararse tiene efecto inmediato.

Preciso que el argumento central, es por la reforma aprobada por MORENA y sus aliados, porque consideran que violenta los derechos humanos que están garantizados en la Constitución.

“Uno, el derecho a la privacidad y a la vida privada; dos, el derecho a la protección de datos; y tres, garantía que ninguna intervención de comunicaciones pueda hacerse sin una orden previa judicial”, señaló.

Por tal motivo, indico que ya se puso a disposición en la pagina oficial del PAN, un formato donde cada ciudadano lo puede presentar ante el Juzgado de Distrito en materia administrativa de su localidad, y el juez evalúa si concede una suspensión provisional y luego definitiva.

“Cuando concede la suspensión definitiva, frena la aplicación de la reforma mientras este tema se resuelve a fondo, en el caso por ejemplo de un amparo individual, pues protege exclusivamente a quien presenta el amparo y este impide que la autoridad lo someta a este personaje sin orden judicial. Si el amparo es colectivo, o los jueces empiezan a conceder suspensiones masivas y se genera presionar a la Suprema Corte para que estos atraigan el caso y eventualmente declaren inconstitucional la Reforma que ese sería el objetivo”, subrayó.

Destacó que si bien es cierto, el amparo protege directamente sólo a los que lo promueven en la práctica, como estrategia jurídica puede detener la aplicación general de la ley sobre todo si la corte coincide en que es en contra de la Constitución, que es una relevancia que tiene el amparo.

Reitero que en este caso se puede presentar de manera individual o colectiva, por lo que la invitación que se esta haciendo es que se descargue en la pagina oficial del partido, se puede hacer individual o de manera colectiva un grupo de personas, se presenta ante un Juez, y ya se definirá si se concede en este caso la suspensión provisional, o dependiendo definitiva, y esto pues podría ayudar a que se frenara la aplicación de la Reforma mientras se resuelve si es constitucional o inconstitucional