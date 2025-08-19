Coahuila Monclova Saltillo Coahuila Intoxicaciones GOBIERNO DE COAHUILA

Buscan ex obreros de AHMSA obtener una pensión justa

Extrabajadores de Altos Hornos de México de más de 60 años buscan que el IMSS les cotice los últimos cinco años de salario antes del cierre de la siderúrgica

SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Extrabajadores de Altos Hornos de México de más de 60 años buscan que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les cotice los últimos cinco años de salario antes del cierre de la siderúrgica, para obtener una pensión más justa, declaró Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C.

El dirigente explicó que esta medida permitirá que los empleados que cumplen 60 años accedan a una pensión justa, evitando que los promedios bajos de cotización previos a la quiebra reduzcan sus prestaciones.

Torres Ávalos detalló que la asociación solicitó a la Comisión encargada del proceso de quiebra vigilar la venta de activos, agilizar licitaciones y garantizar que haya recursos suficientes para pagar a los trabajadores.

Otra petición fue auditar el inventario de la empresa, asegurando que todos los bienes se contabilicen y que los avalúos se realicen de forma correcta, respetando los lineamientos legales y mercantiles.

El dirigente señaló que los créditos de Infonavit también presentan problemas, ya que AHMSA descontó pagos a los empleados sin entregarlos correctamente al instituto, generando acumulación de adeudos e intereses sobre los trabajadores.


Con este motivo, se programó una reunión con el delegado estatal en Saltillo para revisar estos casos y plantear soluciones que garanticen transparencia y protección a los empleados afectados por la quiebra.


Torres Ávalos explicó que algunos trabajadores recibirán finiquitos conforme al contrato colectivo de trabajo, mientras que otros lo harán bajo la Ley de Concursos Mercantiles, dependiendo del monto recabado de la venta de activos y de los tiempos legales establecidos.


“Estamos luchando por todos los trabajadores, tanto los que salieron antes de la quiebra como los que quedaron atrapados en ella. La única esperanza de justicia está en que la presidenta intervenga”, afirmó.


El dirigente enfatizó que la prioridad es que se respete el contrato colectivo y que todos los trabajadores reciban un pago justo, asegurando estabilidad económica y justicia laboral para la base de AHMSA.


Además, indicó que el seguimiento constante al proceso permitirá que la empresa que adquiera los activos pueda reinvertir y reactivar la siderúrgica, generando empleo y beneficiando la economía de Monclova a mediano plazo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Coahuila Monclova AHMSA IMMS pensión

               


