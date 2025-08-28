Buscan dos subestaciones de Bomberos al oriente y sur de Saltillo

En Saltillo ya se planea abrir dos subestaciones, una en el sector oriente y otra en el sur, para mejorar la respuesta ante el aumento de incendios principalmente en lotes baldíos y arroyos.

Al respecto, Juan Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de Saltillo, mencionó que esta última corporación municipal es sólida con un buen número de hombres y mujeres.

Sin embargo, reveló que se busca ampliar a una subestación en el sector oriente, a la altura de la colonia Mirasierra, pues se han incrementado el número de incendios en arroyos y lotes baldíos.

Por lo anterior, explicó que en ese tipo de incendios se ocupan vehículos más compactos, y de ataque rápido, por lo que ya se está en la búsqueda del sitio adecuado.

De la misma forma, dijo que y también se busca tener una subestación más pequeña de bomberos en la zona sur, pues hay una mayor incidencia de incendios diversos.

“Pero al momento el Cuerpo de Bomberos es un cuerpo bien estructurado y siempre dispuesto a servir a la población todos los días del año, a todas horas”, sostuvo.

Sostuvo que la cantidad que hay ahorita de estaciones, pudiera ser en inicio el arranque de esas estaciones, dado que se atienden de todas maneras, nada más que el tiempo de respuesta que va entre 5 y 15 minutos pudiera reducirse ahí en ese lugar, estando más cerca.

En cuanto a elementos se refiere, comentó que tal y como laboran en la actualidad tres turnos, al menos 15 elementos deberán estar a cargo para que puedan laborar tal y como se hace en la actualidad.