Buscan alternativas de empleo tras cierre de Wrangler en San Pedro

Como respuesta al cierre de empresas Wrangler en la Región Lagunera de Coahuila, la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández sostuvo una reunión con el secretario de Economía en el Estado, Luis Olivares Martínez, con el objetivo de generar alternativas de empleo para las familias sampetrinas.

La edil reiteró que este trabajo se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de garantizar oportunidades laborales y fortalecer el desarrollo económico de la región.

En este encuentro también estuvo presente la directora de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, Alejandra Babún Ordaz, quien destacó que se analizan estrategias que permitan atraer inversiones y generar nuevas fuentes de empleo en el municipio.

La presidenta municipal reafirmó su compromiso de mantener un diálogo permanente con el Gobierno Estatal y las instancias correspondientes para ofrecer soluciones reales y seguras a los sampetrinos.

EMPLEOS PERDIDOS

Como se recordará, la semana pasada la empresa anunció el cierre de sus plantas en los municipios de Torreón, Matamoros y San Pedro y en este último la autoridad municipal confirmó que son 1,200 empleados los que se liquidarán.

En la sesión de Cabildo del viernes pasado, la alcaldesa aseguró que se instalarán módulos de atención de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaria del Trabajo, para orientar a los trabajadores a fin de que se les respeten sus derechos y se les liquide conforme a la ley.