Busca Flora Leal anular elección de Lerdo

Flora Leal, excandidata a la Presidencia Municipal de Lerdo por Morena-PT-PVEM, busca anular la elección de la jornada del pasado primero de junio con el objetivo de que se repitan las elecciones pues argumenta diversas irregularidades, mismas que se incluyen en el proceso de impugnación presentado este 8 de junio ante el Consejo Municipal Electoral de Lerdo.

Fue este domingo antes de las 11 de la mañana que la excandidata de la 4T a la Alcaldía de Lerdo, Flora Leal, acudió acompañada por una comitiva de militantes de Morena, por la dirigente estatal de Morena, Lulú García y por de miembros del CEN de Morena a las instalaciones del Consejo Municipal de Lerdo, ubicado en la calle José Vasconcelos de la colonia Magisterial, y justo afuera se realizó un mitin en donde los representantes de Morena se quejaron de incidencias en la jornada.

Eduardo Núñez, coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dijo que en Lerdo solicitan la nulidad de la elección, por lo cual se tendría que repetir.

“Tenemos 7 municipios para impugnar por irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral, compra del voto, acarreo, casillas que estuvieron mal integradas y que se sustituyeron por funcionarios que no pertenecían a la sección, que no se permitieron apertura de paquetes, por ejemplo en el municipio de Nazas, cuando los votos nulos eran mayor en porcentaje entre el primer y segundo lugar, en Mapimí, en Pánuco, en Nombre de Dios, en Cuencamé, en Ocampo, en Lerdo que ahorita estamos presentando la impugnación”, dijo Núñez.