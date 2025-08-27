CANIRAC Saltillo prevé repunte restaurantero en 2026 por crecimiento industrial

Para el 2026 vienen diversas órdenes de compra, lo cual a comparación del 2025, aseguran un buen crecimiento industrial y con ello el gastronómico, comentó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo, Isidoro García Reyes.

En ese sentido, comentó que las planeaciones en la industria son siempre a largo plazo, lo cual es una buena noticia porque si la industria se mueve, la economía también de los restaurantes también.

Destacó que de acuerdo con los análisis que cuentan de sus clientes, así como los últimos comunicados que les compartieron, vienen órdenes de compra importantes y de volúmenes que van a acelerar la movilidad del entorno.

Explicó que cuando se tiene más producción, definitivamente regresan o se empiezan a operar más vacantes, y con ello la generación de empleo. Añadió que aquellas empresas que en un momento han reducido algún turno, al momento que se tiene más demanda, se tendrá que abrir un tercer turno que algunas han tenido la necesidad de cerrar.

Al menos en el sector restaurantero, dijo que este primer semestre, algunos se quedaron en un 15% y otros hasta en un 20% abajo en comparación del 2024.

Por lo anterior, advirtió que lo primero que buscan es equilibrar en el tema de las ventas, y que en un momento del próximo año, adicional puedan tener un crecimiento adicional de un 5%.