Coahuila Piedras Negras Coahuila Turismo desaparecidos EMPLEOS

Canirac

CANIRAC Saltillo prevé repunte restaurantero en 2026 por crecimiento industrial

CANIRAC Saltillo prevé repunte restaurantero en 2026 por crecimiento industrial

CANIRAC Saltillo prevé repunte restaurantero en 2026 por crecimiento industrial

ISABEL AMPUDIA

Para el 2026 vienen diversas órdenes de compra, lo cual a comparación del 2025, aseguran un buen crecimiento industrial y con ello el gastronómico, comentó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo, Isidoro García Reyes.

En ese sentido, comentó que las planeaciones en la industria son siempre a largo plazo, lo cual es una buena noticia porque si la industria se mueve, la economía también de los restaurantes también.

Destacó que de acuerdo con los análisis que cuentan de sus clientes, así como los últimos comunicados que les compartieron, vienen órdenes de compra importantes y de volúmenes que van a acelerar la movilidad del entorno.

Explicó que cuando se tiene más producción, definitivamente regresan o se empiezan a operar más vacantes, y con ello la generación de empleo. Añadió que aquellas empresas que en un momento han reducido algún turno, al momento que se tiene más demanda, se tendrá que abrir un tercer turno que algunas han tenido la necesidad de cerrar.

Al menos en el sector restaurantero, dijo que este primer semestre, algunos se quedaron en un 15% y otros hasta en un 20% abajo en comparación del 2024.


Por lo anterior, advirtió que lo primero que buscan es equilibrar en el tema de las ventas, y que en un momento del próximo año, adicional puedan tener un crecimiento adicional de un 5%.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Saltillo Restaurantes Canirac

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
CANIRAC Saltillo prevé repunte restaurantero en 2026 por crecimiento industrial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409736

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx