Bus Laguna: Tras colapso de losa, Estación Nazas registra más daños

A 26 días del colapso de una de las losas en la estación Nazas del Sistema Bus Laguna, también conocido como Metrobús, hay agentes externos que han provocado más daños a la estructura y que podrían ser desde movimientos en el subsuelo, vibraciones emitidas por unidades de transporte y/o desplazamiento por elementos estructurales.

Lo anterior se pudo constatar ayer, en un recorrido que hizo esta casa editora por la zona afectada, que se encuentra donde se ubicaría el estacionamiento de las unidades y justo donde converge el bulevar Constitución y la calle Ramos Arizpe de Torreón.

El colapso se reportó el pasado dos de enero de 2025 y hasta ahora se desconoce si se originó por algún fallo en el diseño del cálculo estructural o si obedece a la mala calidad de los materiales utilizados.

Un día después del hecho, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que harían una investigación para saber qué pasó técnica y administrativamente en la Estación Nazas. Comentó que a partir de los resultados que se obtuvieran, se establecerían algunas rutas y se tomarían cartas en el asunto.

Además, el pasado viernes 24 de enero, el titular de la Subsecretaría de Transporte, Movilidad e Infraestructura del Estado de Coahuila, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, dijo que sigue en curso el peritaje estructural y que las instrucciones que dio el gobernador a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) fue revisar las causas así como hacer una valoración integral de la infraestructura para evitar cualquier situación de riesgo. El funcionario estatal comentó que desconoce el tiempo de ejecución del peritaje porque no está dentro de su campo de acción.

Municipio colaborará tras colapso y llama a evitar riesgos en Estación Nazas

A inicios de este mes, el director de Obras Públicas Municipales, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, estimó que el tiempo de ejecución de los peritajes estructurales que haga el gobierno de Coahuila para determinar las causas del incidente podría ser de un mes.

Dejó en claro que aunque es un tema que no le compete al Municipio, están en la mejor disposición de colaborar con la SIDUM, además de que por medio de los peritajes se deben revisar los planos, el proceso constructivo, hacer los análisis en campo y radiografías a los metales, entre otros aspectos.

El funcionario municipal aseguró que en los alrededores de la Estación Nazas no hay ningún riesgo para la ciudadanía y llamó a la población a que evite subirse a la losa, pues se encuentra comprometida hasta en tanto no concluyan los peritajes.

“Yo no podría decir si se va a poder rescatar, si se va a poder salvar una parte, si hay que demoler todo, si sirve todo, no podría hasta tener los datos en la mano pero sí a la ciudadanía que tome las precauciones correspondientes, quienes caminaban sobre la losa, pues bueno, hacerlo por las banquetas por la parte exterior y ahí no hay ningún problema, la gente que va circulando también por los carriles laterales no tienen ningún problema”, detalló. Durante el primer periodo como alcalde de Román Cepeda y hasta la fecha, el Municipio ha destinado dos millones de pesos a los alrededores de la estación Nazas, en obras de reconstrucción del pavimento, entre otras acciones.

Cabe recordar que el gobierno estatal dispone de una prórroga, con fecha de finalización hasta enero de 2026, para llevar a cabo las obras y puesta en marcha del Bus Laguna. Y es que a la par del inicio de las gestiones con la nueva administración federal, Coahuila solicitó una extensión del plazo a Banobras que éste concedió, debido a que otorgó recursos desde que se presentó la propuesta original, de Bus Rapid Transit (BRT) Corredor Troncal de La Laguna, en 2016.