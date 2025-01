Peritaje estructural del Metrobús tras colapso será de un mes

Se estima que sea de un mes, el tiempo de ejecución de los peritajes estructurales que hará el gobierno de Coahuila para determinar las causas del incidente que se reportó en la estación Nazas del Sistema Bus Laguna también conocido como Metrobús, ubicada en el municipio de Torreón.

El pasado jueves dos de enero colapsó una de las losas registrándose afectaciones materiales y no hubo personas lesionadas, pues se trata de una construcción incompleta y que además, no ha sido utilizada.

El director de Obras Públicas Municipales, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dijo que aunque es un tema que no le compete al Municipio, están en la mejor disposición de colaborar con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM).

Comentó que una vez que recibieron el aviso del incidente, personal de la dependencia municipal así como de Protección Civil acudieron al lugar a realizar una inspección, como primeros respondientes y posteriormente, por parte del despacho del alcalde Román Cepeda se turnó el caso a la SIDUM, quienes fungen como responsables del proyecto.

"Se hizo lo pertinente, se dio información que personal de Obras Públicas, Protección Civil tomaron de aquí de la visita de inspección y se hizo lo propio para dar la información a ellos y dentro de lo mismo, se tenía que hay que ir a una investigación pues más a fondo de lo que sucedió, a simple vista se puede sacar algún aspecto o pequeñas conclusiones pero no nada en concreto.

Creo que el Estado está haciendo lo propio, que se haga una investigación, con un peritaje a fondo por expertos en materia de daños estructurales, para poder llegar a la conclusión de qué es lo que realmente sucedió", explicó.

El director, dijo que, por medio de los peritajes se deben revisar los planos, el proceso constructivo, hacer los análisis en campo y radiografías a los metales, entre otros aspectos.

"El peritaje, yo calculo, dependiendo de la empresa o de a quién contraten, es de aproximadamente un mes, de tres a cuatro semanas", expuso.

Sin riesgo

Indicó que en los alrededores de la estación Nazas no hay ningún riesgo para la ciudadanía y llamó a la población a que evite subirse a la losa, pues se encuentra comprometida hasta en tanto no concluyan los peritajes.

"Yo no podría decir si se va a poder rescatar, si se va a poder salvar una parte, si hay que demoler todo, si sirve todo, no podría hasta tener los datos en la mano pero sí a la ciudadanía que tome las precauciones correspondientes, quienes caminaban sobre la losa, pues bueno, hacerlo por las banquetas por la parte exterior y ahí no hay ningún problema, la gente que va circulando también por los carriles laterales no tienen ningún problema", detalló.

Von Bertrab Saracho insistió en que el control, mantenimiento y resguardo de la zona están a cargo del gobierno del Estado y que habrá que esperar los resultados de los peritajes para a partir de ahí, determinar qué es lo que se va a hacer.

El director recordó que durante el primer periodo como alcalde de Román Cepeda y hasta la fecha, el Municipio ha destinado dos millones de pesos a los alrededores de la estación Nazas, como por ejemplo las obras de reconstrucción del pavimento.

Cabe mencionar que hace unos días, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo este viernes que harán una investigación para saber qué pasó técnica y administrativamente en la estación Nazas.

Dijo que a partir de los resultados que se obtengan, se establecerán rutas y se tomarán cartas en el asunto.