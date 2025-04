Burocracia trae a 'vueltas y vueltas' a María del Consuelo por trámite de pensión, señala malos tratos

Falta de información, mal trato por parte de funcionarios federales y burocracia, son algunas de las estaciones en el viacrucis que está viviendo María del Consuelo Santana Ochoa, de 72 años de edad, para solicitar la pensión de viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego del fallecimiento de su esposo, Héctor González Pérez, ocurrido el 29 de diciembre de 2024.

La mujer de la tercera edad, es habitante de la colonia Centro de Torreón, Coahuila y señala que a tres meses de la defunción de su marido, no ha podido hacer el trámite, porque el Instituto la trae "a vueltas y vueltas", debido a que en la Ventanilla de Prestaciones Económicas del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16, presuntamente le están exigiendo la tarjeta con la que su concubino cobraba la pensión de vejez.

"Oportunamente me presenté en el Instituto, en Prestaciones, y llevé la documentación requerida, pero me traen con muchas vueltas por esa tarjeta, pero no sé dónde quedó, no la localizo, no la tengo, además, dicha exigencia es irrelevante, ya que esa tarjeta dejó de utilizarse a partir del fallecimiento de mi esposo y es ilegal cobrar después de su muerte.

Me voy desde las 5 o 6 de la mañana a tomar fila y cuando llego a Prestaciones, nunca me han querido recibir la documentación por esa mentada tarjeta, y luego he ido a la Subdelegación y tampoco me explican qué es lo que puedo hacer, todo esto ha sido un calvario", narró.

María del Consuelo, tiene problemas de la vista (degeneración macular), y además, recién le detectaron un bulto en uno de sus senos, por lo que tiene que someterse a estudios médicos más profundos para verificar signos de alguna enfermedad, como el cáncer de mama. Y por si fuera poco, hace cuatro años su única hija murió como consecuencia de COVID-19 y ella se quedó a cargo de sus nietos, de 15 y 17 años . La señora dice que ella es jubilada del IMSS, después de trabajar por más décadas en el área administrativa de la clínica No. 16 del IMSS de esta ciudad.

En toda esta odisea, María del Consuelo ha estado acompañada por tres personas adultas mayores, que son sus amistades desde hace muchos años, pues por su problema de visión, no puede desplazarse con facilidad.

El pasado 9 de abril, la señora, acompañada de sus amigos, acudió a la Subdelegación del IMSS ubicada en Torreón a entregar un escrito y pedir su intervención. Adjuntó la documentación requerida como el Número de Seguridad Social de su extinto esposo, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, credenciales de elector, RFC, CURP y estado de cuenta, entre otros. También anexó su número de teléfono celular, pero para su sorpresa, el personal no le quiso recibir el escrito.

"Yo soy jubilada del Seguro Social y si yo que trabajé ahí, me tratan así, ¿qué puede esperar la demás gente? Hasta parece que nos hacen un favor, pero esto es un derecho, no es una dádiva", finalizó entre lágrimas.