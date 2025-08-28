Nosotros Eventos columnas Sociales

Búlgaros, tu aliado estomacal

Probióticos que saben a hogar descubre cómo la leche de búlgaros puede mejorar tu digestión y bienestar general.

Consumir fermentos o productos fermentados para mejorar y cuidar la salud estomacal es una práctica centenaria; forma parte de esos "remedios de la abuela" que seguro has escuchado alguna vez.

La leche de búlgaros, o kéfir de leche, es uno de ellos y en Menú te explicamos cómo hacerla y qué beneficios tiene.

¿QUÉ SON LOS BÚLGAROS?

De acuerdo con el blog Kombucha Perú y la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México, los famosos búlgaros son bacterias Gram positivas anaerobias facultativas. Claro que esa solo es la forma científica de denominar a la unión simbiótica de microorganismos varios con levadura que conforman a los búlgaros.

Esta unidad de bacterias contiene más de 50 especies de microorganismos que crean ácido láctico a partir de lactosa y monosacáridos, y cuyo objetivo, una vez que entran a tu cuerpo, es proteger y reproducir la microbiota de tu sistema digestivo.

A simple vista, asemejan trocitos de queso o coliflores de un color blanquecino ligeramente amarillento. ¡Podrían confundirse con requesón!


¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA LECHE DE BÚLGAROS?


¡Muchos! Y la mayoría están directamente relacionados con tu sistema digestiva. Claro que también resulta ser benéfico para el sistema inmunológico en general debido a su alto contenido de probióticos.


El consumo de leche de búlgaros equilibra la flora intestinal, mejorando la absorción de nutrimentos y previniendo problemas como diarrea o estreñimiento. Pero eso no es todo pues también hay quienes reportan niveles más bajos de colesterol y triglicéridos, y se cree que potencialmente también ayuda a reducir la presión arterial.


¿HACE DAÑO LA LECHE DE BÚLGAROS?


Pese a tratarse de una bebida con muchos beneficios, lo recomendado es empezar su consumo con cantidades pequeñas, precisamente para acostumbrar a tu cuerpo. De lo contrario, podrías experimentar inflamación y malestar abdominal, o incluso gases.


¡Ojo! Si eres intolerante a la lactosa, no se recomienda el consumo de leche de búlgaros o kéfir de leche.


¿CÓMO SE HACE LA LECHE DE BÚLGAROS?


Si ya conoces sus beneficios y te interesa agregar la leche de búlgaros o kéfir de leche a tu dieta, toma nota porque aquí te dejamos la receta paso a paso. ¡Es bastante sencillo!


INGREDIENTES


-Recipiente de vidrio (no se recomienda usar plástico)


-Medio litro de leche entera de vaca a temperatura ambiente


-1 cucharada (10 g) de búlgaros de leche (no se pueden crear desde cero y no se recomienda intentarlo)


PREPARACIÓN


-Una vez limpio y seco, vierte el medio litro de leche en tu recipiente de vidrio y añade los búlgaros de leche.


-Tapar el frasco. Puedes usar un paño y una liga para permitir la oxigenación, o la tapa del recipiente (para que no entre oxígeno), pero siempre procurando que no haya manera de que entren partículas de polvo o bichitos a tu fermentación.


-Coloca en un lugar fresco y seco donde no le de la luz del sol directa. Deja reposar de 12 a 48 horas. Ten en cuenta que el tiempo de fermentación dependerá de tu preferencia pues mientras más tiempo lo dejes fermentar su sabor será más agrio y su textura aún más espesa.


-Pasa la leche de búlgaros por un colador teniendo cuidado de no aplastar los búlgaros y reserva en frascos o botellas con sello hermético.


-Reserva tu leche de búlgaros en refrigeración y disfruta.


-Puedes utilizar los búlgaros una y otra vez sin problema, solo asegúrate de cuidar las proporciones de la receta, y, si en algún punto se reproducen demasiado, considera guardar un poco en refrigeración o regalar a tus conocidos.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx