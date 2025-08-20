Buena respuesta en la lotería con causa que organizó el DIF San Pedro

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Con la asistencia de numerosas familias sampetrinas se llevó a cabo la Lotería Mexicana con causa en las instalaciones del Asilo del Adulto Mayor “Elsa Hernández de De las Fuentes”, evento que combinó la diversión con la solidaridad.

Durante la actividad, los participantes disfrutaron de un ambiente de convivencia y alegría, además de recibir atractivos premios. Lo recaudado será destinado a mejoras en beneficio de DIF San Pedro, para seguir fortaleciendo las acciones de apoyo a quienes más lo necesitan.

Rocío Alejandra Sifuentes Wong expresó su agradecimiento a la encargada del asilo Mayela Olvera García y a todas las personas que se sumaron a esta noble causa, para la realización del evento.

Resaltó que, estas acciones, se reafirma el compromiso de trabajar de la mano con la sociedad para impulsar iniciativas que promuevan la unión, la empatía y el bien de la comunidad.





               
               


               

               
               

               
               
               
