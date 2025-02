Bruno Barticciotto y su historial de lesiones ¿Rendirá el nuevo jugador de Santos Laguna?

El chileno se integra oficialmente a la plantilla de los Guerreros.

Los rumores se cumplieron y Santos Laguna se hizo de dos refuerzos a poco tiempo de cerrar el mercado de fichajes, primeramente, el defensa Edson Gutiérrez llegó a la Comarca tras su estancia en Rayados desde 2018.

No obstante, cuando se esperaba que el ex defensa sería el único fichaje en llegar a Santos, el club lagunero anunció una incorporación más y fue Bruno Barticciotto, el ex delantero de Talleres de Córdoba que tiene la responsabilidad de encontrar el gol con los Guerreros.

El refuerzo fue bien visto por los aficionados verdiblancos, sin embargo, un tema que encendió las alarmas fue el registro de lesiones del delantero chileno, pues los fanáticos temen que sea una situación similar como la de José Juan Macías, quien tras su gol contra Pachuca en el Clausura 2025, se alejó de las canchas nuevamente por una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral del muslo izquierdo.

¿Cuál es el registro de lesiones de Bruno Barticciotto?

El delantero chileno se perdió 25 partidos en total de agosto de 2023 hasta septiembre de 2024.

Primeramente, Barticciotto estuvo 52 días fuera de la cancha del 2 de agosto al 22 de septiembre de 2023 por una lesión muscular, por lo que se perdió 9 partidos.

Este se recuperó pero un desgarro muscular hizo de las suyas y provocó que del 30 de octubre al 16 de noviembre de 2023 no viera actividad en el futbol profesional, perdiéndose así 3 partidos.

El 2024 llegó y una sobrecarga muscular también, de manera que el delantero no vio actividad en el balompié casi un mes entre enero y febrero, perdiéndose otros 5 partidos.

Otro desgarro muscular hizo que se perdiera 6 duelos entre marzo y abril, mientras que su última lesión registrada ocurrió del 4 al 19 de septiembre del año pasado, no vio acciones en 2 partidos por una lesión muscular no tan grave.

Ante dicho historial, los aficionados piden que el jugador chileno logre un buen rendimiento de manera que no sea un problema más para el club.