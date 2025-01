Brincos Dieras habla de la agresión a su esposa ¿Habrá acciones legales?

El pasado fin de semana, Alejandra Villegas, esposa del comediante Brincos Dieras, fue víctima de una agresión durante un concierto en Monterrey. Una mujer desconocida la atacó por sorpresa, jalándola del cabello con tal fuerza que incluso arrancó un mechón.

Inicialmente, los motivos del altercado no estaban claros, pero la influencer Chamonic3 reveló que la agresora confundió a Alejandra con otra persona que presuntamente había golpeado a su hermana.

Un video que circula en redes muestra cómo el equipo de seguridad del evento interviene rápidamente para controlar la situación. Aunque se desconoce qué ocurrió con la atacante, se presume que fue retirada del lugar.

En entrevista con ‘Vivalavi’, el comediante Brincos Dieras confirmó que su esposa sufrió lesiones leves, aunque inicialmente presentaba dolor en el cuello y un hombro.

El comediante también negó ser una persona conflictiva, destacando que todo fue un malentendido:

“Nunca he sido de pleito. En mi vida me he metido con nadie. Trato de hacer mi vida normal. Mi esposa es ama de casa. Tampoco es conflictiva ni busca problemas”, expresó.