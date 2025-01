Esposa de Brincos Dieras rompe el silencio tras agresión

Alejandra Villegas, esposa del reconocido comediante 'Brincos Dieras', habló por primera vez sobre el ataque que sufrió el pasado fin de semana, compartiendo detalles de lo ocurrido y su postura respecto a una posible denuncia.

A través de su cuenta de Facebook, Villegas explicó que fue agredida sin motivo aparente mientras asistía a un concierto en la Arena Monterrey.

Alguien le jaló el cabello a la esposa de Brincos Dieras durante un concierto

"Como todos saben, hace dos días fui a la Arena a disfrutar de un concierto y fui atacada por una mujer que, según ella, me confundió con otra persona que supuestamente había agredido a su hermana", relató.

La esposa del comediante detalló que sufrió lesiones en el cuello y la espalda, lo que la llevó a considerar acciones legales. Sin embargo, decidió no proceder con la denuncia. "Pensé en emprender acciones legales porque me dejó contracturas en el cuello y la espalda, pero al final reflexioné que no vale la pena desgastarme. La gente que me conoce sabe que estoy en contra de la violencia y siempre evito los problemas", escribió.

Finalmente, envió un mensaje a su agresora: "Solo me queda decirle que mida las consecuencias de sus actos, ya que, según ella, está embarazada y aun así no le importó en ese momento. Que Dios la bendiga".

¿Qué ocurrió en la Arena Monterrey?

Según la información difundida por Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, Alejandra Villegas fue atacada durante un concierto de vallenato en la Arena Monterrey el sábado 25 de enero, mientras asistía junto a su esposo, Roberto Carlos Oliva Barajas, nombre real de 'Brincos Dieras'.

En videos compartidos en redes sociales, se observa el momento en el que Villegas es derribada al suelo y golpeada por otra espectadora. Mientras tanto, el comediante se encontraba conversando con otra persona detrás de la barrera de seguridad. Cuando finalmente se dio cuenta de lo ocurrido, su reacción fue criticada, ya que no soltó su bebida y solo observó la escena sin intervenir.