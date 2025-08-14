Coahuila Piedras Negras Monclova Coahuila UAdeC AHMSA

Brigadas de salud mental, nutrición y dental continúan en Piedras Negras

RENÉ ARELLANO

Sergio Morales Maus, coordinador de Salud Dental de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, informó que durante la presente semana se han realizado dos brigadas importantes para atender temas prioritarios como la salud mental, nutricional y dental.

El funcionario estatal señaló que, a través de estas brigadas, han detectado que existe mucha desinformación, ya que los pacientes acuden solo cuando presentan una molestia o dolor. Por ello, enfatizó que el objetivo es crear conciencia sobre la importancia de la prevención.

"En lo que respecta a la salud dental, hago una invitación a toda la ciudadanía. En los diferentes centros de salud que tenemos, gracias a Dios, ya contamos con una gran cantidad de insumos para poder trabajar de manera adecuada", indicó el coordinador.

Morales Maus recordó que toda la atención y prestación de servicios son gratuitas, como extracciones, limpiezas y empastes (rellenos, como comúnmente se les conoce), reiterando que todo esto se ofrece sin costo.


En el caso de pacientes infantiles, dijo que se busca brindarles atención, aunque representa un reto, ya que suelen mostrarse aprehensivos, gritar, escupir y tocar los instrumentos.


Por esta razón, consideró que un médico general no siempre cuenta con las estrategias necesarias para ofrecer una atención digna a niños, y que lo ideal es que sean valorados por un odontopediatra.




"Mientras el pacientito sea cooperador, claro que se le atiende. Ha habido una muy buena respuesta; todos los días levantamos el informe de los pacientes y lo subimos a una plataforma estatal, y se ha registrado un incremento en las atenciones", finalizó Morales Maus.




               
               


               

               
               

               
               
               
