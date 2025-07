Bombardearse las nubes

ealmente es tan malo el gobierno municipal de Torreón? Pues depende de donde se quiera mirar. Si quien se forja su opinión por lo que dicen los medios fuera del área conurbada de La Laguna, pareciera que la administración municipal torreonense está en llamas. No es así de grave. Tan no es así que la encuesta que levantó la casa de estudios de opinión Mitofsky, el alcalde Román Alberto Cepeda González no sale tan mal evaluado. De hecho permanece en media tabla en el ranking de la percepción de desempeño de los alcaldes de México.

Sin embargo, es notorio que en su tino político algo está fallando y con frecuencia. Es claro que su temperamento lo hace reaccionar quizá antes con enfado que con razón. El problema es que parece que lo segundo nunca llega ni aun cuando ya ha transcurrido el tiempo necesario para que el sosiego le permita actuar con inteligencia.

Cada vez suena con más fuerza que actos de corrupción rampante suceden puertas adentro del Ayuntamiento de Torreón. Y por supuesto esa hipótesis no sale por la campaña que en ese sentido lo hacen sus detractores. Mucho menos por la consigna personal del diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra , quien ha encontrado espacios en los medios, cuando se dedica a señalar con razón o sin ella, al alcalde como una persona que roba.

Más allá de la agenda del legislador o las notas que aparecen, Román Cepeda y su gobierno cometen yerros notables que alimentan a aquellos que pretenden golpearlo políticamente. Los errores son de todo tipo: denuncias de corrupción que no son aclaradas con la suficiente fuerza para aplacar suspicacias; el conflicto violento sin sentido donde se involucra el Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, afuera de un antro donde luego el funcionario miente que no participó cuando un video lo delata; el conflicto en el paro policial que derivó en la remoción del director y mandos medios, concediendo de facto que algo estaba mal en la corporación. Para acabarla, el incidente donde una vez más el legislador Attolini Murra obtiene el reflector por un asunto que con criterio, no le hubiera dado la oportunidad al claro rival político de Cepeda González de acusar a su gobierno, ahora de persecutor de opositores.

Y la mata continúa. Apenas unos días, el presidente municipal acude a un programa de televisión matutino a ser entrevistado, y cuando es cuestionado sobre la percepción de seguridad en la ciudad, responde que la descomposición de este indicador se debe a que Torreón se encuentra en un área conurbada y se ve afectado por lo que sucede con los municipios vecinos.

Y nuevamente recibe una cargada en contra y una precisión. En esta ocasión lo hizo el secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, José Ángel Mascorro Muñoz, acompañado por el director de Seguridad Pública, Luis Alberto Duarte Vázquez, quien le refutó las declaraciones sobre la percepción de seguridad en la Zona Metropolitana de La Laguna.

El funcionario gomezpalatino en una rueda de prensa ofrecida este martes en el salón Benito Juárez de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio externó algunas precisiones respecto a unas declaraciones del alcalde de Torreón, mismas que consideró que en síntesis atribuye el índice de percepción de inseguridad del municipio de Torreón como resultado de situaciones que ocurren en Gómez Palacio.

"Con todo respeto, esto está equivocado, no es así. Aquí en Gómez Palacio podemos percibir que hay una gran diferencia, como bien señala el alcalde, de situaciones y hechos", aseveró el propio Secretario, e insistió en que en Gómez Palacio la ciudadanía puede percibir un mayor índice de seguridad como resultado de operativos y la estrategia y la buena comunicación que se ha generado con las mesas de seguridad, corporaciones policíacas, investigadoras de los tres niveles de gobierno.

"Evidentemente nos encontramos en situaciones completamente distintas. Aquí en el municipio podemos percibir que no presentamos eventos tan trágicos o situaciones como conflictos entre habitantes de colonias. Tampoco hemos registrado alguna situación de alguna riña afuera de un bar o un centro nocturno", señaló el secretario del Ayuntamiento. Y siguió declarando:

"No se puede atribuir ni se puede responsabilizar a un municipio los resultados de las mecánicas en temas de seguridad que se manejen en otro", señaló.

"Sí, la semana pasada en Telediario Matutino, el alcalde Torreón dice que la percepción de inseguridad de su municipio, es resultado de eventos que ocurren en Gómez Palacio. Entonces, reiterarles esto, con todo respeto, es un error".

Vaya, con todo respeto para el señor Mascorro: ¿Que por nivel no debió ser la alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale quien corrigiera a su colega Cepeda González de Torreón?

Más allá de que sea preciso lo dicho por las autoridades de Gómez Palacio - en plata, es más seguro transitar por La Laguna de Coahuila que por La Laguna de Durango, pero ese es otro tema- lo cierto es que a Román le llueve sobre mojado, y veces él mismo parece que manda bombardear las nubes para que suceda. Ojalá recapacite, si es que sigue en el gobierno para septiembre.