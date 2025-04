Birmex, ¿a fondo contra corrupción?

El primer director, durante el obradorismo, de la nueva era de la empresa pública mexicana Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.) habría sido David León Romero, el operador de medios del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Todo con la marca del partido Verde, negocio político que ha tenido el suministro de medicinas entre sus carteras habituales de enriquecimiento cupular (recuérdese al mal llamado "Niño Verde", Jorge Emilio González, en una larga historia familiar de corruptelas).

Sin experiencia en asuntos médicos ni científicos, extrañamente habilitado en posiciones obradoristas de poder nacional (fue coordinador federal de protección civil, área propicia durante décadas para desviaciones de recursos a título de ayudas sociales de emergencia), León Romero no llegó a tomar posesión en Birmex porque días antes se difundieron videos en que se le veía entregando dinero en efectivo a un hermano de Andrés Manuel López Obrador (luego se difundiría otro video similar, con otro hermano como receptor).

Birmex debió haber cumplido con un rol de suma importancia en la política federal de salud, tan maltrecha justamente por la muy prolongada falta de medicamentos, entre otros factores. Según su página oficial, su enfoque original estaba relacionado con las vacunas, pero evolucionó (o debió evolucionar) "hacia la distribución, importación y gestión de medicamentos y biológicos esenciales. Su misión principal es garantizar el acceso a insumos médicos de calidad, fortaleciendo así la atención sanitaria en todo el territorio nacional. Una de las funciones más relevantes de BIRMEX es la gestión de licitaciones y compras consolidadas. Este proceso le permite adquirir medicamentos y vacunas de manera eficiente, asegurando la transparencia en el uso de los recursos públicos" (https://goo.su/1JkIU).

Sin embargo, Birmex estuvo a punto de ser entregado en 2018 a un gestor de la camarilla verde especializada en maniobras corruptas con medicamentos. El director que entró fue Pedro Zenteno, médico homeópata que había sido legislador y dirigente partidista desde la izquierda electoral, quien venía de un cargo administrativo en el Seguro Social y luego fue director del ISSSTE. A su vez, Zenteno fue sustituido por el general de división Jens Pedro Lohmann Iturburu, y ya en el claudismo entró el actual director, Iván Olmos.

En el largo contexto de desabasto nacional de medicinas y fallidos intentos de resolverlo, la secretaría federal anticorrupción ha determinado la "nulidad total" de la licitación pública internacional de compra consolidada de medicamentos y materiales conexos. Esa compra sería para el presente año y el venidero. Según la oficina a cargo de Raquel Buenrostro, ese proceso está marcado por una gran cantidad de irregularidades e incumplimientos legales cometidos por Birmex.

Es valiosa y plausible la decisión del gobierno de la presidenta Sehinbaum de advertir la gravedad de ese proceso de licitaciones y frenarlo. Ese círculo de acciones contra la corrupción deberá cerrarse con la consignación judicial de los responsables, a fin de que no quede todo en un señalamiento de pifias y equívocos burocráticos, cuando, de haber avanzado, habría significado un daño al interés nacional por miles de millones de pesos, además de la afectación a la disponibilidad de medicinas y material médico, aunque el discurso de la inmediatez asegure que no habrá tales afectaciones. Que Birmex no quede en una tentativa que pudo llegar a ser otro Segalmex, que no haya impunidad tolerada, que se investigue el hoy y el ayer.

Y, mientras la presidenta Sheinbaum ha asistido en Tegucigalpa a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y ha convocado a una cumbre por el bienestar económico de la región, lo cual constituye un gesto significativo en el contexto de la presión trumpista que busca alineamiento pleno a sus políticas, ¡hasta mañana!