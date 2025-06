Betzabé Martínez acude a votar y dice que no le gusta contaminarse de ‘fake news’

Minutos después de las 9 de la mañana de este domingo, Betzabé Martínez Arango, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Durango” (Morena, PT y Partido Verde) acudió a emitir su voto a la casilla de la Sección 0536. Esta se encuentra ubicada sobre las calles Roma y Londres de la colonia El Campestre.

Acudió en solitario pero en la casilla ya la esperaba su equipo de trabajo; declaró que está contenta por ejercer su derecho al voto y que la jornada está transcurriendo en orden.

La candidata comentó que no le gusta contaminarse de las llamadas “fake news” (noticias falsas) vertidas en redes sociales que señalan a Morena de presuntos acarreos y compra del voto.

“La verdad es que las famosas fake news siempre son muy comunes dentro de este tipo de jornadas pero siendo muy sincera no me gusta contaminarme, entonces procuro no estar viendo esas cosas”, apuntó.

Martínez Arango aseguró que esperará los resultados en su domicilio particular y “primeramente Dios esperemos que todo salga muy bien, que Dios los bendiga, estoy muy estresada son muchas cámaras”.

Después de ejercer su sufragio, la candidata procedió a tomarse una selfie con su credencial para votar y posteriormente se trasladó a otra casilla ubicada a unos metros para votar en el Proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación.