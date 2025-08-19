Bendicen instalaciones

El domingo 17, se realizó una emotiva misa para bendecir las instalaciones de la Feria de Torreón 2025, que se encuentra lista para abrir sus puertas el viernes 5 de septiembre. La ceremonia contó con la participación de organizadores, invitados especiales y familias, quienes dieron gracias por la oportunidad de vivir un evento lleno de tradición, cultura y diversión para toda la comunidad.

Al finalizar la misa, se ofreció una comida para los asistentes, donde se compartieron momentos de convivencia y alegría, celebrando la cuenta regresiva para la inauguración oficial de esta edición de la feria, que promete una variedad de atracciones, conciertos, juegos mecánicos y actividades para grandes y pequeños.

La Feria de Torreón 2025 será un espacio para disfrutar de la gastronomía regional e internacional, exposiciones artesanales y espectáculos que harán vibrar a todos los visitantes.