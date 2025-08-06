Espectáculos Famosos Ninel Conde La Casa de los Famosos México Películas

Bely y Beto regresan a Torreón con su “Sueños Tour” en la Feria 2025

El show infantil más querido regresa a Torreón con una presentación especial en la Feria 2025

Bely y Beto regresan a Torreón con su "Sueños Tour" en la Feria 2025

Bely y Beto regresan a Torreón con su “Sueños Tour” en la Feria 2025

LUCERO ESQUIVEL

Bely y Beto, artistas que han marcado la infancia de miles de niñas y niños en México, llegarán a Torreón como parte de su “Sueños Tour”. 

La presentación formará parte de la cartelera oficial de la Feria de Torreón 2025, donde se espera una gran asistencia por parte de sus fieles seguidores.

Con casi tres décadas de trayectoria, esta dupla sigue siendo uno de los espectáculos infantiles más queridos, y su próxima visita a la ciudad promete un show inolvidable para toda la familia.

 


¿Quiénes son Bely y Beto y por qué siguen siendo populares?


Belinda Treviño, mejor conocida como Bely, inició su carrera desde temprana edad en Monterrey, Nuevo León, y dio vida a un personaje que hoy es un ícono del entretenimiento infantil.


Junto con Beto, un personaje carismático que nació en la televisión regiomontana, formaron un dúo  de madre e hijo que rápidamente ganaron el cariño del público.


A lo largo de los años, su éxito se ha mantenido gracias a su enfoque educativo, sus canciones con mensajes positivos y la conexión que han sabido construir con varias generaciones.


Aunque pasaron por altibajos en televisión, su salto a plataformas digitales les dio nueva vida y una ola de popularidad que no ha parado.


¿Cuáles son los precios para “Sueños Tour”?


El show de Bely y Beto llegará al Coliseo Centenario como parte de las actividades de la Feria de Torreón. Las familias podrán disfrutar de este espectáculo infantil con distintas opciones de zonas y precios:


    

  • 

    Zona Fan: $1,850
    

    • 

  • 

    Platino: $1,400
    

    • 

  • 

    Oro: $1,150
    

    • 

  • 

    Plata: $950
    

    • 

  • 

    Preferente: $600
    

    • 

  • 

    Dancefloor: $300
    

    • 



Todos los precios incluyen el cargo por servicio.

¿Cuándo será el concierto y sus puntos de venta?


La presentación será el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 6:30 pm. Los boletos están disponibles tanto en formato digital como en puntos de venta físicos:


Venta en línea: 




Puntos físicos:


    

  • 

      Cimaco
    

    • 

  • 

      Coliseo Centenario
    

    • 

  • 

      Sombrerería La Fe
    

    • 

  • 

      Los 3 García
    

    • 

  • 

      El Vaquero Norteño
    

    • 




               
               


               

               
               

               
               
               
