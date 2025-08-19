Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo inicia el próximo registro?

La Beca Universal Rita Cetina 2025 forma parte de los Programas para el Bienestar, que busca reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar, garantizando que ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

Este apoyo económico está dirigido a todos los estudiantes de secundaria en México. Asimismo, cabe mencionar que durante los meses de julio y agosto esta beca no otorgó ningún depósito debido al periodo vacacional, por lo que los aportes se reanudaran una vez que el nuevo ciclo escolar de inicio en septiembre.

¿Cuándo inicia el próximo registro para la Beca Rita Cetina?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer la nueva fecha para el inicio del registro de estudiantes de secundaria a la Beca Universal Rita Cetina, el pasado 13 de agosto.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea, a nivel nacional, para que las alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria puedan acceder a los beneficios de este apoyo.

El registro se llevará a cabo en línea por las madres, padres o tutores a través de la plataforma oficial del programa. Para esto será necesario solicitar la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Si aún no cuentas con una cuenta, ingresa al sitio web www.llavemx.gob.mx y sigue los pasos que se te indican.

Además, antes de realizar el registro debes verificar que cuentes con los siguientes documentos en tiempo y forma: Clave Única de Registro de Población (CURP), número celular, correo electrónico, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses). Esta información debe ser del tutor responsable, ya que lo único que necesitaras del estudiante será su CURP.

¿Cuánto dinero se otorgará como apoyo a las y los estudiantes?

Este 2025, el apoyo otorgará un total de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos por cada estudiante adicional, es decir, un hogar con dos estudiantes de secundaria recibirá en total 2 mil 600 pesos bimestrales.

Finalmente, cabe recalcar que este proceso deberán realizarlo únicamente los estudiantes de primer ingreso a secundario. Si ya cuentas con la Beca Rita Centina no debes realizar el registro nuevamente, ya que tu apoyo continuará de manera automática.

Para realizar el registro debes ingresar al sitio web: www.becaritacentina.gob.mx y realizar los siguientes pasos:

Regístrate como madre, padre o tutor

Da clic en la opción "Siguiente" para iniciar sesión

Completa la información del domicilio del tutor responsable

Registra a cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria de la familia

Da clic en el botón "Terminar" y ¡Listo!

